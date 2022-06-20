Економіка

21:23 20.06.2022

Вкладники неплатоспроможних банків у травні отримали 102,3 млн грн – ФГВФО

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Вкладники неплатоспроможних банків у травні отримали 102,3 млн грн – ФГВФО

Вкладники неплатоспроможних українських банків протягом травня 2022 року отримали 102,3 млн грн гарантованого відшкодування, повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у понеділок.

Згідно з повідомленням, загальна сума акумульованих Фондом коштів на 1 червня 2022 року становила 19,269 млрд грн.

Упродовж січня-травня до ФГВФО надійшло 2,337 млрд грн від регулярного збору, уточнив регулятор.

Зазначається, що на 1 червня 2022 року реєстр учасників Фонду гарантування вкладів налічує 69 банків. На початок місяця продовжується ліквідація 49 неплатоспроможних банків, а ліквідацію 51 банку уже завершено.

 

 

Теги: #банки #відшкодування #вкладники

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