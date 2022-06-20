Економіка

11:50 20.06.2022

Британський бізнес допоможе у відновленні української інфраструктури

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Британський бізнес допоможе у відновленні української інфраструктури

Під час Британсько-українського інфраструктурного саміту в Лондоні Україна та Велика Британія, а також представники британського бізнесу підписали Меморандум про інфраструктурне відновлення України.

Як зазначається в повідомленні на сайті Міністерства інфраструктури України в суботу, зазначений меморандум надає можливість британському бізнесу для повноцінної участі у відновленні зруйнованої Росією інфраструктури України.

У партнерстві з британським бізнесом створено робочу групу, яка працюватиме над відновленням критичної інфраструктури Києва та Київської області.

"Міністерство інфраструктури вже складає державний реєстр пошкодженої інфраструктури та спільно з колегами в уряді й міжнародними партнерами розробляє рішення для цифрового управління відновленням", - наводяться в повідомленні слова міністра інфраструктури України Олександр Кубракова.

За його словами, наразі в Україні зруйновано близько 30% інфраструктури.

При цьому під час робіт над відновленням транспортного сполучення вже встановлено 41 тимчасову переправу, розчищено майже 1 тис. км автошляхів.

У Мінінфраструктури зазначили, що британський уряд, зокрема міністр транспорту Грант Шеппс, зі старту повномасштабного вторгнення Росії надавали повну підтримку в питаннях відбиття агресії, відновлення зруйнованої інфраструктури та налагодження логістичних ланцюгів в умовах війни.

 

Теги: #меморандум #мінінфраструктури #великобританія #відновлення

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