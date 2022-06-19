Економіка

17:00 19.06.2022

Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору

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Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору

Військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань звільняються від сплати військового збору.

Відповідний закон (№7432) Верховна Рада ухвалила в неділю 314 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів, йдеться в інформації на її сайті.

"Реалізація цього законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного або місцевого бюджету", – зазначалося в пояснювальній записці до законопроєкту, згідно з якою документ поліпшить матеріальне становище військовослужбовців.

Військовий збір був введений в 2014 році в розмірі 1,5% від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження становили 131,9 млрд грн, зокрема в 2021 році – 28,6 млрд грн.

Теги: #зсу #військовий_збор

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