Економіка

19:36 15.06.2022

Падіння ВВП України у травні сповільнилося до 35-40%

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Падіння ВВП України у травні сповільнилося до 35-40%

Економіка України поступово відновлюється від рівня найбільшого падіння у березні завдяки регіонам, де немає активних бойових дій, у результаті спад у травні цього року (до аналогічного місяця минулого року) сповільнився до 35-40%, повідомив заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук.

"За оцінками НБУ, у березні ВВП впав на 44%, а у травні падіння скоротилося до 35-40%", – цитує слова Ніколайчука з воркшопу з іноземними інвесторами Мінфін на своєму сайті у середу.

Водночас, заступник голови Нацбанку зазначив, що для оцінки ВВП можна покладатися лише на непрямі дані.

Говорячи про інфляцію, яка за підсумками травня у річному вимірі досягла 18%, Миколайчук зазначив, що вона багато в чому визначається порушенням ланцюжків постачання та проблемами з логістикою. Він звернув увагу, що інфляція найбільш висока у південних областях України, які нині частково окуповані, тоді як у західних регіонах вона найнижча та, по суті, дуже близька до рівня інфляції у сусідніх країнах.

Заступник голови НБУ оцінив інфляційні очікування населення на рівні близько 20%. За його словами, це був один із аргументів підвищення облікової ставки з 10% одразу до 25% – щоб забезпечити позитивні реальні ставки та знизити інфляційний тиск.

Як повідомлялося, ВВП України, за оцінками Держстату, у першому кварталі 2022 року впав на 15,1% порівняно з першим кварталом 2021 року після зростання на 6,1% у четвертому кварталі минулого року.

Світовий банк прогнозує зниження економіки України цього року на 45,1%, Нацбанк поки що утримується від точних оцінок, однак заявляє, що спад буде меншим за 30%.

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг минулого року становив близько $200 млрд.

 

 

Теги: #нбу #ввп #оценка

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