Економіка

17:36 15.06.2022

Лазебна анонсувала підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня

1 хв читати
Лазебна анонсувала підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня

Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня.

"Важливо сказати про підвищення пенсійних виплат із першого липня... Будуть підвищені мінімальні пенсії для інвалідів війни. Розмір підвищення становитиме 600 грн. Будуть підвищені надбавки за стаж понад норму, буде підвищено пенсійні виплати учасникам війни та ветеранам праці, буде підвищено на 80-100 грн державну допомогу з догляду за самотніми пенсіонерами віком від 80 років", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в середу.

Міністр наголосила, що держава продовжує підвищувати соціальні виплати, незважаючи на війну.

Теги: #пенсії #мінсоцполітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:51 12.06.2022
РФ денонсувала угоду про гарантії пенсійних прав громадян СНД

РФ денонсувала угоду про гарантії пенсійних прав громадян СНД

13:31 01.06.2022
"Укрпошта" за травень доставила 88% пенсій

"Укрпошта" за травень доставила 88% пенсій

12:33 31.05.2022
На "єДопомога" відсьогодні дня можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій - Мінсоцполітики

На "єДопомога" відсьогодні дня можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій - Мінсоцполітики

17:58 22.04.2022
За програмою МКЧХ та ТЧХУ постраждалим від війни вразливим категоріям громадян виплачуватимуть допомогу в 2,5 тис. грн - Мінсоцполітики

За програмою МКЧХ та ТЧХУ постраждалим від війни вразливим категоріям громадян виплачуватимуть допомогу в 2,5 тис. грн - Мінсоцполітики

18:24 30.03.2022
Мінсоцполітики спільно з ЮНІСЕФ упроваджують програму грошової допомоги вразливим сім'ям із дітьми

Мінсоцполітики спільно з ЮНІСЕФ упроваджують програму грошової допомоги вразливим сім'ям із дітьми

18:09 30.03.2022
"Укрпошта" розпочала виплату пенсій за квітень у всіх регіонах країни

"Укрпошта" розпочала виплату пенсій за квітень у всіх регіонах країни

22:21 25.03.2022
Кабмін України розпочав виплати квітневих пенсій

Кабмін України розпочав виплати квітневих пенсій

12:07 23.03.2022
Діти, які залишилися без батьків під час воєнного стану, зможуть бути тимчасово влаштовані до прийомних сімей або дитбудинків сімейного типу - Мінсоцполітики

Діти, які залишилися без батьків під час воєнного стану, зможуть бути тимчасово влаштовані до прийомних сімей або дитбудинків сімейного типу - Мінсоцполітики

22:39 21.03.2022
Мінсоцполітики запустило платформу "єДопомога" для адресного та ефективного розподілу гуманітарної допомоги

Мінсоцполітики запустило платформу "єДопомога" для адресного та ефективного розподілу гуманітарної допомоги

20:39 19.03.2022
Понад 2,1 тис. дітей, які виховуються у сімейних формах виховання, евакуйовані з небезпечних районів

Понад 2,1 тис. дітей, які виховуються у сімейних формах виховання, евакуйовані з небезпечних районів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

ЄІБ має намір виділити EUR2 млрд польському держфонду допомоги біженцям України

ЄБРР надасть "Нафтогазу" EUR300 млн, перші EUR50 млн уже доступні для екстреної закупівлі газу - банк

Кличко: Київ здійснив чергову виплату за зовнішнім боргом відповідно до графіка

Україна та ЄС погодили текст угоди про лібералізацію автоперевезень

ОСТАННЄ

ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

"Укртеплокомуненерго" просить ВР усунути дискримінаційні умови для підприємств ТКЕ при доопрацюванні законопроєкту про особливості регулювання відносин на ринку газу й у сфері теплопостачання

ЄІБ має намір виділити EUR2 млрд польському держфонду допомоги біженцям України

Україна готується зберігати зерно в мобільних елеваторах в умовах продовження блокади морпортів – заступник міністра агрополітики

Кабмін збереже програму "Доступні кредити 5-7-9%", незважаючи на підвищення облікової ставки НБУ

ЄБРР надасть "Нафтогазу" EUR300 млн, перші EUR50 млн уже доступні для екстреної закупівлі газу - банк

Кличко: Київ здійснив чергову виплату за зовнішнім боргом відповідно до графіка

Кабмін спростив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель і споруд внаслідок бойових дій

Україна та ЄС погодили текст угоди про лібералізацію автоперевезень

Внутрішній ринок обвалився удвічі, український виробник на додачу страждає від пільгового імпорту - власник корпорації "Біосфера"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА