Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня.

"Важливо сказати про підвищення пенсійних виплат із першого липня... Будуть підвищені мінімальні пенсії для інвалідів війни. Розмір підвищення становитиме 600 грн. Будуть підвищені надбавки за стаж понад норму, буде підвищено пенсійні виплати учасникам війни та ветеранам праці, буде підвищено на 80-100 грн державну допомогу з догляду за самотніми пенсіонерами віком від 80 років", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в середу.

Міністр наголосила, що держава продовжує підвищувати соціальні виплати, незважаючи на війну.