Економіка

09:58 14.06.2022

SWIFT перестає надавати послуги Сбербанку, РСХБ та МКБ

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SWIFT перестає надавати послуги Сбербанку, РСХБ та МКБ

Система передачі фінансових повідомлень SWIFT із 14 червня перестає надавати послуги Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) та Московскому кредитному банку (МКБ).

Таке рішення було ухвалено у межах шостого пакету антиросійських санкцій ЄС.

Раніше повідомлялося, що від SWIFT із 12 березня 2022 року було відключено ВТБ, банк "ФК "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а також держкорпорацію ЗЕБ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - це система передачі фінансових повідомлень (платіжних доручень, доручень на переказ ЦБ, довідкової інформації) для здійснення транзакцій на ринку платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах.

SWIFT є приватною асоціацією зі штаб-квартирою в Бельгії. Компанія вже неодноразово заявляла, що не уповноважена приймати рішення про ті чи ті санкції. Будь-яке рішення про запровадження чи скасування санкцій щодо країн чи окремих суб'єктів ухвалюють виключно компетентні державні органи, зазначала асоціація. Водночас, будучи зареєстрованою відповідно до законодавства Бельгії, вона зобов'язана дотримуватися норм ЄС.

Євросоюз із 12 березня 2022 року заборонив надавати послуги передачі фінансових повідомлень російським банкам, які потрапили під санкції. SWIFT після цього підтвердила, що відключить ці кредитні організації від системи.

Теги: #банки #санкції #swift

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