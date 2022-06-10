Економіка

18:06 10.06.2022

Кабмін запускає нову економічну стратегію в умовах війни - Шмигаль

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Кабмін запускає нову економічну стратегію в умовах війни - Шмигаль

Кабінет Міністрів запускає нову економічну стратегію, яка діятиме за умов війни, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд за дорученням президента України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни, допоможе нашій економіці вистояти та стане фундаментом для післявоєнного відновлення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За його словами, загалом це вісім програм, спрямованих на створення робочих місць за допомогою підтримки бізнесу, держзамовлення, будівництва, кредитування та працевлаштування безробітних.

"Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури", - заявив прем'єр.

 

Теги: #кабмін #економiка #стратегiя

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