ВВП України впав у I кв.-2022 до I кв.-2021 на 15,1%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2022 року впав на 15,1% порівняно з першим кварталом 2021 року після зростання на 6,1% у четвертому кварталі минулого року, таку попередню оцінку опублікувала Державна служба статистики в четвер.

За її даними, порівняно із попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) ВВП знизився на 19,3%.

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив близько $200 млрд.

Мінекономіки оцінювало спад ВВП у першому кварталі цього року на 16%. За даними Світового банку, який прогнозує зниження економіки України цього року на 45,1%, українська влада очікує її спаду на 44%.