Економіка

18:38 09.06.2022

МВФ хотів би мобілізувати для України якнайбільше коштів

1 хв читати
МВФ хотів би мобілізувати для України якнайбільше коштів

Потреби України у фінансовій допомозі величезні, й спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом (МВФ), є ефективним способом її акумулювання та надання, заявив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice).

"Потреби величезні. І тому ми хотіли б мобілізувати якнайбільше", - зазначив він на традиційному брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Одночасно Райс не міг назвати якусь прогнозну суму, яка може бути спрямована через цей рахунок.

За його словами, поки що є заява Канади про збільшення на 250 млн канадських доларів спочатку виділеної суми 1 млрд канадських доларів (сумарно – майже $990 млн за поточним курсом), а також про EUR1 млрд від Німеччини.

Відповідаючи на запитання щодо можливості нової програми МВФ для України, Райс повідомив, що український уряд хотів би нову програму.

За його словами, така програма має бути середньостроковою, і її доцільно запускати, коли розпочнеться післявоєнна реконструкція. А поки що варто зосередитися на короткостроковій допомозі, зазначив представник Фонду.

Як повідомлялося, МВФ на початку березня надав Україні термінову підтримку $1,4 млрд.

Теги: #мвф #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 09.06.2022
Лідери політичних груп Європарламенту закликали глав держав та урядів на саміті надати Україні статус кандидата в ЄС

Лідери політичних груп Європарламенту закликали глав держав та урядів на саміті надати Україні статус кандидата в ЄС

14:16 09.06.2022
ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

08:58 09.06.2022
США навчать українських військових використанню західних РСЗВ

США навчать українських військових використанню західних РСЗВ

07:09 09.06.2022
Міністр оборони України провів розмову з італійським колегою

Міністр оборони України провів розмову з італійським колегою

07:08 09.06.2022
Тільки повернення України до Донецька поверне туди мирне життя та великий футбол – Зеленський

Тільки повернення України до Донецька поверне туди мирне життя та великий футбол – Зеленський

07:00 09.06.2022
Україна перемогла Ірландію у матчі Ліги Націй УЄФА

Україна перемогла Ірландію у матчі Ліги Націй УЄФА

21:27 08.06.2022
Реальний механізм вилучення активів, що належать фізичним та юридичним особам із РФ, починає працювати в Україні - Малюська

Реальний механізм вилучення активів, що належать фізичним та юридичним особам із РФ, починає працювати в Україні - Малюська

21:18 08.06.2022
У Сумській області в результаті обстрілу зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби

У Сумській області в результаті обстрілу зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби

20:24 08.06.2022
Зеленський зустрівся з філантропом Говардом Баффетом у Києві

Зеленський зустрівся з філантропом Говардом Баффетом у Києві

08:53 08.06.2022
Стефанчук розраховує, що Україна набуде статусу кандидата в ЄС 24 червня

Стефанчук розраховує, що Україна набуде статусу кандидата в ЄС 24 червня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав відкриття в Києві регіонального офісу Організації економічного співробітництва та розвитку – виступ на конференції ОЕСР

Україна планує залучити $20 млрд міжнародної підтримки до кінця 2022 року - глава Мінфіну

Україна може у 2022 році отримати до EUR1,5 млрд доходів від експорту електроенергії - Зеркаль

Світовий банк підготує комплексну оцінку збитків і потреб України через війну до кінця літа

Українські домогосподарства втратять чверть бюджету через зростання вартості життя, бідність у 2023 році може зрости до 58% - СБ

ОСТАННЄ

Швеція запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

ООН готує угоду щодо розблокування експорту зерна з України та добрив із РФ - ЗМІ

Робота Держземкадастру призупинена через набрання чинності законом про земвідносини в умовах воєнного стану

Профільний комітет рекомендує скасувати з 1 липня пільги на імпорт товарів, зокрема на авто

Зеленський привітав відкриття в Києві регіонального офісу Організації економічного співробітництва та розвитку – виступ на конференції ОЕСР

Україна планує залучити $20 млрд міжнародної підтримки до кінця 2022 року - глава Мінфіну

Підвищення облікової ставки НБУ до 25% фактично унеможливлює розвиток програм кредитування будівництва та придбання житла - експерт

Перехід на визначення податкових зобов'язань за ПДВ за касовим методом може негативно вплинути на рішення ЄК щодо прийняття України до ЄС - Мінфін

Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше два цехи Сєвєродонецького "Азоту"

Країни G7 обговорюють можливість встановити межу цін на нафту РФ – радник президента США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА