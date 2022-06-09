МВФ хотів би мобілізувати для України якнайбільше коштів

Потреби України у фінансовій допомозі величезні, й спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом (МВФ), є ефективним способом її акумулювання та надання, заявив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice).

"Потреби величезні. І тому ми хотіли б мобілізувати якнайбільше", - зазначив він на традиційному брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Одночасно Райс не міг назвати якусь прогнозну суму, яка може бути спрямована через цей рахунок.

За його словами, поки що є заява Канади про збільшення на 250 млн канадських доларів спочатку виділеної суми 1 млрд канадських доларів (сумарно – майже $990 млн за поточним курсом), а також про EUR1 млрд від Німеччини.

Відповідаючи на запитання щодо можливості нової програми МВФ для України, Райс повідомив, що український уряд хотів би нову програму.

За його словами, така програма має бути середньостроковою, і її доцільно запускати, коли розпочнеться післявоєнна реконструкція. А поки що варто зосередитися на короткостроковій допомозі, зазначив представник Фонду.

Як повідомлялося, МВФ на початку березня надав Україні термінову підтримку $1,4 млрд.