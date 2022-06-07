НБУ очікує скорочення боргу із рефінансування після підвищення облікової ставки до 25%

Нацбанк прогнозує зниження заборгованості банків із рефінансування після підвищення облікової ставки на 15 п.п. – до 25% річних, повідомив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

"Варто очікувати на зниження рефінансування, тому що у нас система у значному профіциті ліквідності. Є стимул для банків повертати рефінансування, тим більше що гроші в системі є", – сказав він у ході круглого столу організованого агентством "Фінансовий клуб" у вівторок.

За словами асоційованого експерта "CASE Україна", ексзаступника директора департаменту фінстабільності Національного банку України (НБУ) Євгена Дубогриза, нині така заборгованість, у значному обсязі з плаваючою ставкою, прив'язаною до облікової, досягає 145 млрд грн, що становить 10% від суми банківського фондування.

Дубогриз зазначив, що одночасно обсяги купівлі банками депсертифікатів овернайту перевищують цю суму на 40 млрд грн.

У свою чергу, Лепушинський зазначив, що підвищення облікової ставки істотно не вплине на кредитування, оскільки в поточних умовах кредитування надається переважно в рамках держпрограм і поки таким і залишиться.

"У нас зараз кредитування немає, окрім державних програм, окрім державних банків та окрім якихось точкових кредитів на оборону. Що його немає за 10%, що його немає за 25%", – сказав представник НБУ.

Крім того, під час кризових ситуацій вкладники частіше несуть свої кошти до держбанків, за рахунок чого останні мають більше дешевого ресурсу, додав він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=aJLNQDF3Ypo&feature=emb_imp_woyt