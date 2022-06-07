Економіка

14:20 07.06.2022

Україна готується до всіх можливих сценаріїв проходження наступного ОЗП – Міненерго

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Україна готується до всіх можливих сценаріїв проходження наступного ОЗП – Міненерго

Україна розглядає всі можливі сценарії проходження наступного осінньо-зимового періоду та готується до будь-якого з них, повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

"Ми маємо брати до уваги підступність ворога, зусилля якого спрямовані на знищення нашої енергосистеми… Крім вчасного виконання ремонтної кампанії, маємо бути готові до оперативного реагування та нестандартних підходів, як це було минулого опалювального сезону", – зазначив Власенко, слова якого наведено у релізі міністерства у вівторок за підсумками засідання комісії з ремонтів об'єктів генерації.

У Міненерго додали, що під час засідання комісії йшлося про необхідність актуалізації графіків ремонтів генерувального обладнання електричних станцій та теплоелектроцентралей, щоб забезпечити максимальну доступність резервів генерувальних потужностей за будь-яких сценаріїв розгортання бойових дій.

Водночас Міненерго та провідні учасники ринку наробляють комплекс заходів щодо підтримки фізичного та паливного балансування енергосистеми та фінансової стабілізації генерувальних підприємств, пояснили у міністерстві.

Там також звернули увагу, що Україна вже має досвід оперативного реагування на проблеми у діяльності генерації в умовах війни. Як приклад, у Міненерго навели заміщення вугілля, з постачанням якого на ТЕС та ТЕЦ виникали перебої, природним газом у межах спецзобов'язань, визначених постановою Кабінету Міністрів від 16 березня 2022 року №298. За інформацією Міненерго, протягом березня-квітня газ ПСО постачався на Зміївську, Вуглегірську, Запорізьку, Слов’янську ТЕС, а також на Київські ТЕЦ- 5 та ТЕЦ – 6, Харківську ТЕЦ-5, Чернігівську ТЕЦ, Сумську ТЕЦ, Миколаївську ТЕЦ, Херсонську ТЕЦ.

Теги: #міненерго #озп
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