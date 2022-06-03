Економіка

19:34 03.06.2022

Виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною 7,4 грн/куб. м

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Виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною 7,4 грн/куб. м

Кабінет Міністрів зафіксував ціну газу для виробників тепла на рівні 7,4 тис. грн/тис. куб. м, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У межах підготовки до опалювального сезону уряд ухвалив рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною - 7400 грн за тис. куб. м", – написав Шмигаль у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, це дасть змогу місцевій владі не підвищувати тарифів для населення.

Крім того, глава уряду дав завдання профільним міністерствам із місцевою владою протягом місяця підготувати плани проходження опалювального сезону в деокупованих містах і селищах.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України пропонує спрямувати 264,3 млрд грн зі спеціального фонду держбюджету-2022 на збереження тарифів на природний газ, теплову енергію та гарячу воду для населення.

Згідно із зареєстрованим у Верховній Раді законопроєктом №7429, компенсацію різниці у тарифах планується забезпечити від надходжень донорської та іншої міжнародної допомоги (188,3 млрд грн), дивідендів від НАК "Нафтогаз України", зокрема авансових за 2022 рік (64,407 млрд грн), податку на прибуток від оплати цих дивідендів (11,593 млрд грн).

Теги: #нафтогаз #енергетика
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