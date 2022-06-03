Нацбанк відніс Мегабанк до неплатоспроможних - мажоритарій банку

Національний банк України (НБУ) відніс Мегабанк (Харків) до неплатоспроможних, повідомив мажоритарний банк (70,56% акцій) Віктор Суботін у п'ятницю.

"2 червня Нацбанк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних. Це перший випадок віднесення банку до категорії неплатоспроможних під час війни", - наводить слова Суботіна пресслужба банку.

Водночас Суботін закликав народних депутатів України дати оцінку діям Нацбанку загалом і, зокрема, рішенню визнати Мегабанк неплатоспроможним.

Як зазначив мажоритарій банку, у перші дні війни Мегабанк став єдиним банком, якому Нацбанк відмовив у рефінансуванні.

За його словами, правління Нацбанку на своєму засіданні не надало представникам Мегабанку можливості висловити свою позицію.

Згідно з оцінкою Суботіна, рішення НБУ про віднесення банку до неплатоспроможних спричинило збитки державі на суму 6 млрд грн.

За даними Нацбанку України на 1 січня 2022 року, його основними акціонерами були Віктор Суботін – 60,74% (пряма та опосередкована участь), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 11,3%, Німецький банк розвитку KfW – 11,3%, Максим Єфімов – 9,8%, Олена Суботіна – 7,8% та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 4,5%.

За даними НБУ, станом на 1 березня 2022 року за розміром активів Мегабанк посідав 24-те місце (11,193 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.