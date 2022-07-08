Економіка

17:30 08.07.2022

ФГВФО продовжив на два тижні термін подання інвесторами пропозицій для виведення Мегабанку з ринку

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ФГВФО продовжив на два тижні термін подання інвесторами пропозицій для виведення Мегабанку з ринку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продовжив на два тижні, до 19 липня включно, термін подання інвесторами пропозицій для виведення Мегабанку з ринку, повідомила пресслужба регулятора у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, також продовжено до 12 липня можливість для інших інвесторів подати заявки на допуск у відкритому конкурсі.

Як повідомлялося, Національний банк України 2 червня ухвалив рішення про визнання Мегабанку неплатоспроможним.

За даними НБУ, основними акціонерами фінустанови на 1 січня 2022 року були Віктор Суботін – 60,74% (пряма та опосередкована участь), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 11,3%, німецький банк розвитку KfW – 11,3% , Максим Єфімов – 9,8%, Олена Суботіна – 7,8% та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 4,5%.

За даними НБУ, станом на 1 березня 2022 року за розміром активів Мегабанк посідав 24-е місце (11,193 млрд грн) серед 69 українських банків.

Теги: #фгвфо #мегабанк

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