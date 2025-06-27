Верховний Суд підтвердив правомірність рішень НБУ про виведення з ринку Мегабанку

Верховний Суд остаточно визнав правомірним рішення Національного банку України (НБУ) про віднесення Мегабанку до категорії неплатоспроможних.

"Верховний Суд 24 червня 2025 року, розглянувши касаційну скаргу Національного банку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та підтвердив правомірність рішення Національного банку про віднесення Мегабанку до категорії неплатоспроможних", - йдеться у повідомленні регулятора у п’ятницю.

Верховний Суд у постанові наголосив, що НБУ діяв у межах своїх повноважень, передбачених законами "Про Національний банк України" та "Про банки і банківську діяльність". Регулятор мав право проводити перевірки, застосовувати професійне судження та визнавати банки неплатоспроможними, якщо ті не усунули порушення протягом 120 днів після визнання проблемними – навіть в умовах воєнного стану.

Суд підкреслив, що професійне судження НБУ є презумптивно достовірним і не підлягає переоцінці судами, якщо немає очевидних порушень чи перевищення повноважень. Такий підхід відповідає міжнародній практиці, оскільки НБУ має унікальну експертизу у фінансовій сфері.

Нацбанк неодноразово попереджав керівництво Мегабанку про серйозні ризики, а виявлені порушення свідчили про невідповідність моделі банку вимогам щодо капіталу, ліквідності та управління ризиками.

Як зазначив представник НБУ Віктор Григорчук, проблеми банку виникли ще до війни, і порушення нормативів створювали загрозу як для клієнтів, так і для стабільності фінансової системи.

Як повідомлялось, Мегабанк було визнано неплатоспроможним 2 червня 2022 року, у серпні того ж року власник істотної участі банку Віктор Суботін подав позов до суду з вимогою визнати це рішення НБУ незаконним і скасувати його.

Однак суди першої та апеляційної інстанцій поставили під сумнів професійне судження регулятора, не врахувавши його повноваження щодо виведення банків з ринку у встановлені законом строки. Вони також прийняли аргументи позивача про форс-мажорні обставини, хоча ті не звільняли банк від дотримання вимог, чинних ще до запровадження воєнного стану. У результаті ці суди без правових підстав задовольнили позов Суботіна.

За даними НБУ, основними акціонерами фінустанови на 1 січня 2022 року були Віктор Суботін – 60,74% (пряма та опосередкована участь), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 11,3%, Німецький банк розвитку KfW – 11,3%, Максим Єфімов – 9,8%, Олена Суботіна – 7,8% та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 4,5%.

За даними НБУ, станом на 1 березня 2022 року за розміром активів Мегабанк посідав 24-те місце (11,1 млрд грн) серед 69 банків, що діяли у країні.