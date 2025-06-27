Інтерфакс-Україна
Економіка
12:21 27.06.2025

Верховний Суд підтвердив правомірність рішень НБУ про виведення з ринку Мегабанку

2 хв читати
Верховний Суд підтвердив правомірність рішень НБУ про виведення з ринку Мегабанку

Верховний Суд остаточно визнав правомірним рішення Національного банку України (НБУ) про віднесення Мегабанку до категорії неплатоспроможних.

"Верховний Суд 24 червня 2025 року, розглянувши касаційну скаргу Національного банку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та підтвердив правомірність рішення Національного банку про віднесення Мегабанку до категорії неплатоспроможних", - йдеться у повідомленні регулятора у п’ятницю.

Верховний Суд у постанові наголосив, що НБУ діяв у межах своїх повноважень, передбачених законами "Про Національний банк України" та "Про банки і банківську діяльність". Регулятор мав право проводити перевірки, застосовувати професійне судження та визнавати банки неплатоспроможними, якщо ті не усунули порушення протягом 120 днів після визнання проблемними – навіть в умовах воєнного стану.

Суд підкреслив, що професійне судження НБУ є презумптивно достовірним і не підлягає переоцінці судами, якщо немає очевидних порушень чи перевищення повноважень. Такий підхід відповідає міжнародній практиці, оскільки НБУ має унікальну експертизу у фінансовій сфері.

Нацбанк неодноразово попереджав керівництво Мегабанку про серйозні ризики, а виявлені порушення свідчили про невідповідність моделі банку вимогам щодо капіталу, ліквідності та управління ризиками.

Як зазначив представник НБУ Віктор Григорчук, проблеми банку виникли ще до війни, і порушення нормативів створювали загрозу як для клієнтів, так і для стабільності фінансової системи.

Як повідомлялось, Мегабанк було визнано неплатоспроможним 2 червня 2022 року, у серпні того ж року власник істотної участі банку Віктор Суботін подав позов до суду з вимогою визнати це рішення НБУ незаконним і скасувати його.

Однак суди першої та апеляційної інстанцій поставили під сумнів професійне судження регулятора, не врахувавши його повноваження щодо виведення банків з ринку у встановлені законом строки. Вони також прийняли аргументи позивача про форс-мажорні обставини, хоча ті не звільняли банк від дотримання вимог, чинних ще до запровадження воєнного стану. У результаті ці суди без правових підстав задовольнили позов Суботіна.

За даними НБУ, основними акціонерами фінустанови на 1 січня 2022 року були Віктор Суботін – 60,74% (пряма та опосередкована участь), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 11,3%, Німецький банк розвитку KfW – 11,3%, Максим Єфімов – 9,8%, Олена Суботіна – 7,8% та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 4,5%.

За даними НБУ, станом на 1 березня 2022 року за розміром активів Мегабанк посідав 24-те місце (11,1 млрд грн) серед 69 банків, що діяли у країні.

Теги: #верховний_суд #нбу #мегабанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 26.06.2025
Банківське фінансування енергопроєктів сягнуло 25 млрд грн за рік

Банківське фінансування енергопроєктів сягнуло 25 млрд грн за рік

18:32 25.06.2025
Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінкомпаній за неподання документів

Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінкомпаній за неподання документів

15:32 23.06.2025
Розвиток консорціумного кредитування покращить умови фінансування великого бізнесу – НБУ

Розвиток консорціумного кредитування покращить умови фінансування великого бізнесу – НБУ

10:11 19.06.2025
Нацбанк створив департамент інтегрованого ризик-менеджменту

Нацбанк створив департамент інтегрованого ризик-менеджменту

17:06 09.06.2025
Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій "Укртатнафти" на користь держави

Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій "Укртатнафти" на користь держави

17:52 05.06.2025
На міжнародному форумі обговорили майбутню стратегію реформування правосуддя України

На міжнародному форумі обговорили майбутню стратегію реформування правосуддя України

17:11 05.05.2025
Верховний Суд підтвердив відсутність належної ліцензії для діяльності УТБ "Контрактовий дім УМВБ"

Верховний Суд підтвердив відсутність належної ліцензії для діяльності УТБ "Контрактовий дім УМВБ"

18:17 01.05.2025
Режим воєнного стану є вагомою причиною, щоб військовий обов'язок виконували всі, в т.ч. Свідки Єгови

Режим воєнного стану є вагомою причиною, щоб військовий обов'язок виконували всі, в т.ч. Свідки Єгови

17:33 29.04.2025
Верховний Суд підтвердив вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Гримчаку – 10 років розбавлення волі

Верховний Суд підтвердив вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Гримчаку – 10 років розбавлення волі

15:13 17.04.2025
Порошенко оскаржує накладені санкції у Верховному суді

Порошенко оскаржує накладені санкції у Верховному суді

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 3,8 раза, врожайність зернових суттєво нижча

IFC планує частково покрити ризики ПриватБанку щодо портфелю нових кредитів та гарантій на $100 млн

Кількість виявлених фактів незаконного переправлення наркотичних засобів за 5міс.-2025 зросла в зросла в 1,2 рази - ДМС

Переробні підприємства отримають від держави 127 млн грн грантів за 25 заявками на розвиток та модернізацію

ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

Переробні підприємства отримають від держави 127 млн грн грантів за 25 заявками на розвиток та модернізацію

Лише 42% потенційних покупців житла знайомі з умовами програми "єОселя" – опитування OLX

Законопроєкт про систему страхування воєнних ризиків не готовий до розгляду навіть у 1-му читанні - Гетманцев

Мінекономіки компенсує 50 агровиробникам загалом 6,8 млн грн вартості української с/г техніки

Сплата туристичного збору подорожуючими в Україні за 5 міс.-2025 зросла на третину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА