Економіка

16:19 22.07.2022

НБУ вирішив ліквідувати Мегабанк

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НБУ вирішив ліквідувати Мегабанк

Національний банк України (НБУ) 21 липня ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Мегабанк (Харків), повідомляється на сайті регулятора в п'ятницю.

"НБУ на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 21 липня 2022 року №362-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Мегабанк", – зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, Національний банк України 2 червня ухвалив рішення про визнання Мегабанку неплатоспроможним.

За даними НБУ, основними акціонерами фінустанови на 1 січня 2022 року були Віктор Суботін – 60,74% (пряма та опосередкована участь), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 11,3%, Німецький банк розвитку KfW – 11,3%, Максим Єфімов – 9,8%, Олена Суботіна – 7,8% та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 4,5%.

За даними НБУ, станом на 1 березня 2022 року за розміром активів Мегабанк посідав 24-те місце (11,193 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.

Теги: #ліквідація #мегабанк

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