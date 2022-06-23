Два інвестори подалися на конкурс із виведення Мегабанку з ринку

Два потенційні інвестори подали заявки на допуск до участі у відкритому конкурсі на право виведення неплатоспроможного Мегабанку, уникаючи ліквідації банку, повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб у четвер.

Відповідно до релізу, 22 червня виконавча дирекція Фонду продовжила термін тимчасової адміністрації у банку на один місяць до 2 серпня, і водночас до 7 липня термін подання конкурсних пропозицій зацікавленими інвесторами.

Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів для подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі до 30 червня, який був запущений з метою пошуку найменш витратного для Фонду та найкращого для вкладників і кредиторів способу виведення банку з ринку та інвестора, який бажає та здатен реалізувати цей метод.

Пресслужба зазначила, що законом передбачено кілька варіантів, зокрема продаж банку загалом і передачу частини його активів та зобов'язань.

"Після прийняття постанови НБУ про неплатоспроможність поновлення діяльності банку можливе лише в єдиному випадку – його продажу іншому власнику, який приведе діяльність банку у відповідність до вимог банківського законодавства, зокрема докапіталізує", – процитувала заступника директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Згідно з повідомленням, якщо проаналізувавши звітність і документацію банку, інвестор не виявить бажання долучитися до виведення банку з ринку, буде прийнято рішення про його ліквідацію.

Зазначається, що це перший банк, на вкладників якого поширюється норма про повне відшкодування коштів на час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його скасування або припинення, тому всі вкладники Мегабанку отримають від Фонду гарантоване відшкодування за своїми вкладами у повному обсязі.

Як повідомлялося, Національний банк України 2 червня ухвалив рішення про визнання Мегабанку неплатоспроможним.

За даними НБУ, основними акціонерами фінустанови на 1 січня 2022 року були Віктор Суботін – 60,74% (пряма та опосередкована участь), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 11,3%, німецький банк розвитку KfW – 11,3% , Максим Єфімов – 9,8%, Олена Суботіна – 7,8% та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 4,5%.

За даними НБУ, станом на 1 березня 2022 року за розміром активів Мегабанк посідав 24-е місце (11,193 млрд грн) серед 69 чинних українських банків.