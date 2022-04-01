Розпочато прийом заявок від бізнесу за програмою "Робота для внутрішніх переселенців" для виплати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що держава розпочала прийом заявок від бізнесу, який бере на роботу всередині переміщених осіб, для виплати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого переселенця.

"Сьогодні стартує програма "Робота для внутрішніх переселенців". Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу всередині переміщених осіб. По 6,5 тис. грн ми виплачуватимемо за кожного працівника", - сказав Шмигаль у зверненні на засіданні уряду.

Прем'єр наголосив, що програма спрямована на те, щоб переміщені люди отримували по 6.5 тис. грн та могли отримати роботу у тих бізнесах, які готові сьогодні працювати в умовах воєнного стану.

Серед іншого, прем'єр зазначив, що на сьогодні вже реєструвалося 260 тис. переселенців, які претендують на допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослу та 3 тис. грн на дитину.

Крім того, прем'єр заявив, що наразі за програмою "Прихисток" є майже 10 тис. вільних місць для переселенців.