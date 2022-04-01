Економіка

19:27 01.04.2022

Розпочато прийом заявок від бізнесу за програмою "Робота для внутрішніх переселенців" для виплати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого

1 хв читати
Розпочато прийом заявок від бізнесу за програмою "Робота для внутрішніх переселенців" для виплати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що держава розпочала прийом заявок від бізнесу, який бере на роботу всередині переміщених осіб, для виплати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого переселенця.

"Сьогодні стартує програма "Робота для внутрішніх переселенців". Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу всередині переміщених осіб. По 6,5 тис. грн ми виплачуватимемо за кожного працівника", - сказав Шмигаль у зверненні на засіданні уряду.

Прем'єр наголосив, що програма спрямована на те, щоб переміщені люди отримували по 6.5 тис. грн та могли отримати роботу у тих бізнесах, які готові сьогодні працювати в умовах воєнного стану.

Серед іншого, прем'єр зазначив, що на сьогодні вже реєструвалося 260 тис. переселенців, які претендують на допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослу та 3 тис. грн на дитину.

Крім того, прем'єр заявив, що наразі за програмою "Прихисток" є майже 10 тис. вільних місць для переселенців.

 

 

Теги: #виплати #переселенці #шмигаль
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 01.04.2022
Кабмін збільшив розміри резервного фонду на 73,3 млрд грн для на забезпечення ключових потреб армії та економіки - Шмигаль

Кабмін збільшив розміри резервного фонду на 73,3 млрд грн для на забезпечення ключових потреб армії та економіки - Шмигаль

19:14 01.04.2022
За програмою єПідтримка надійшло майже 5 млн заявок на отримання допомоги

За програмою єПідтримка надійшло майже 5 млн заявок на отримання допомоги

13:10 29.03.2022
Влада монолітна, як і вся країна – Шмигаль

Влада монолітна, як і вся країна – Шмигаль

12:59 29.03.2022
Прем'єр України оцінює падіння ВВП через розпочату Росією війну в 35% і "трохи вище"

Прем'єр України оцінює падіння ВВП через розпочату Росією війну в 35% і "трохи вище"

17:15 28.03.2022
Благодійна організація голлівудського актора Шона Пенна допомагатиме українським переселенцям на Львівщині - ОВА

Благодійна організація голлівудського актора Шона Пенна допомагатиме українським переселенцям на Львівщині - ОВА

23:12 25.03.2022
За програмою "єПідтримка" українці вже отримали понад 20,7 млрд грн - Шмигаль

За програмою "єПідтримка" українці вже отримали понад 20,7 млрд грн - Шмигаль

22:21 25.03.2022
Кабмін України розпочав виплати квітневих пенсій

Кабмін України розпочав виплати квітневих пенсій

12:58 24.03.2022
Львів уже прийняв понад 200 тис. біженців, область відправила 50 тис. тонн гуманітарного вантажу до низки регіонів України

Львів уже прийняв понад 200 тис. біженців, область відправила 50 тис. тонн гуманітарного вантажу до низки регіонів України

21:19 22.03.2022
Кабмін виділив Мінсоцполітики 10 млрд грн на виплату допомоги на проживання переселенцям

Кабмін виділив Мінсоцполітики 10 млрд грн на виплату допомоги на проживання переселенцям

20:56 22.03.2022
Максимально спрощуємо проходження гуманітарної допомоги з-за кордону - Шмигаль

Максимально спрощуємо проходження гуманітарної допомоги з-за кордону - Шмигаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін збільшив розміри резервного фонду на 73,3 млрд грн для на забезпечення ключових потреб армії та економіки - Шмигаль

Рада запровадила 100% гарантію вкладів на час війни та 600 тис. грн після її завершення

Шмигаль: Наміри Росії очевидні, їх завдання - створити велику продуктову кризу у світі

Глава НБУ закликав світові центробанки заборонити розрахунки в російських та білоруських рублях

США мають намір надати Україні $500 млн грантового фінансування

ОСТАННЄ

Засновник Rozetka повідомив про втрату 25 магазинів, значне скорочення товарообігу

Байден: Слідом за США понад 30 країн вирішили вивільнити нафту з резервів

Україна засіяла с/г культурами вже 4,4% від запланованих площ

Президент Асоціації українських банків Дубас розповів, як забезпечується фінансова оборона Харкова

Рада запровадила 100% гарантію вкладів на час війни та 600 тис. грн після її завершення

Шмигаль: Наміри Росії очевидні, їх завдання - створити велику продуктову кризу у світі

Невідключений від SWIFT "Газпромбанк" продовжує фінансувати війну РФ проти України - ГУР Міноборони

Усі підприємства ВПК мають працювати у режимі нон-стоп – Єрмак на зустрічі з гендиректором "Укроборонпрому"

Глава НБУ закликав світові центробанки заборонити розрахунки в російських та білоруських рублях

Японія у питанні вивільнення стратегічних запасів нафти діятиме з урахуванням світових подій - японський міністр

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА