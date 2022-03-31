Україна відшкодує збитки власникам морських суден та рухомого залізничного складу

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження щодо гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом.

Відповідний документ №255-р уряд ухвалив 30 березня.

Відповідно до нього, Міністерство інфраструктури разом із Міністерством економіки та Міністерством фінансів мають забезпечити виділення коштів із резервного фонду держбюджету для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ проти України та воєнних дій на території України, та в разі відмови страхувальниками надати страхове покриття фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та прапорами іноземних держав, якщо такі судна перебувають в акваторії українських портів у Дунайському регіоні.

Крім того, відшкодування збитків передбачено власникам та/або операторам рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії 1435 міліметрів, у разі перебування такого рухомого складу на території України.