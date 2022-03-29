Україна вже отримала понад 3 млрд дол міжнародної фінпідтримки, ще про 10 млрд доларів ведуться переговори - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна вже отримала понад 3 млрд дол міжнародної фінансової підтримки, ще про 10 млрд доларів ведуться переговори.

"Ми щодня ведемо розмови про фінансову підтримку України. Понад 3 млрд доларів уже отримали. Ще щодо 10 млрд доларів ведемо переговори. І це лише початок", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також прем'єр зазначив, що влада веде роботу з відновлення України за трьома напрямками.

"Перший — це грамотний підрахунок всіх збитків наших людей та нашої держави від цієї агресії. Другий — це заморожування й арешт усіх російських коштів, активів за кордоном. Третє — це акумуляція коштів від партнерів у Фонд відновлення України", - додав він.

Шмигаль наголосив, що йдеться про новий План відновлення України, що об'єднає країни світу: від США до Японії, від Австралії до Канади. "Країни Європи готові демонструвати лідерство в цьому питанні, і сподіваємося це буде не тільки на словах, але ми дійсно побачимо, що таке об’єднана Європа, що таке об’єднаний світ навколо України", - сказав прем'єр.