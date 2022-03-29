Економіка

21:36 29.03.2022

Україна вже отримала понад 3 млрд дол міжнародної фінпідтримки, ще про 10 млрд доларів ведуться переговори - Шмигаль

1 хв читати
Україна вже отримала понад 3 млрд дол міжнародної фінпідтримки, ще про 10 млрд доларів ведуться переговори - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна вже отримала понад 3 млрд дол міжнародної фінансової підтримки, ще про 10 млрд доларів ведуться переговори.

"Ми щодня ведемо розмови про фінансову підтримку України. Понад 3 млрд доларів уже отримали. Ще щодо 10 млрд доларів ведемо переговори. І це лише початок", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також прем'єр зазначив, що влада веде роботу з відновлення України за трьома напрямками.

"Перший — це грамотний підрахунок всіх збитків наших людей та нашої держави від цієї агресії. Другий — це заморожування й арешт усіх російських коштів, активів за кордоном. Третє — це акумуляція коштів від партнерів у Фонд відновлення України", - додав він.

Шмигаль наголосив, що йдеться про новий План відновлення України, що об'єднає країни світу: від США до Японії, від Австралії до Канади. "Країни Європи готові демонструвати лідерство в цьому питанні, і сподіваємося це буде не тільки на словах, але ми дійсно побачимо, що таке об’єднана Європа, що таке об’єднаний світ навколо України", - сказав прем'єр.

 

 

 

Теги: #світ #підтримка #фінанси
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 29.03.2022
Західні лідери у вівторок обговорили необхідність підтримки та зміцнення України

Західні лідери у вівторок обговорили необхідність підтримки та зміцнення України

10:17 28.03.2022
Мінфін веде переговори з міжнародними партнерами щодо підтримки на суму до EUR6 млрд - Марченко

Мінфін веде переговори з міжнародними партнерами щодо підтримки на суму до EUR6 млрд - Марченко

21:39 27.03.2022
У столиці Кіпру Нікосії пройшов численний мітинг на підтримку України навпроти посольства Росії

У столиці Кіпру Нікосії пройшов численний мітинг на підтримку України навпроти посольства Росії

06:55 27.03.2022
Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні – Зеленський

Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні – Зеленський

21:08 26.03.2022
Байден назвав заяви Путіна про денацифікацію України цинічними та брехнею

Байден назвав заяви Путіна про денацифікацію України цинічними та брехнею

20:53 26.03.2022
Байден: Україна ніколи не буде перемогою для Росії

Байден: Україна ніколи не буде перемогою для Росії

19:51 26.03.2022
Байден: Мій меседж українському народу – ми з вами

Байден: Мій меседж українському народу – ми з вами

17:03 26.03.2022
Блінкен: США продовжать підтримку для задоволення гуманітарних, безпекових та економічних потреб України

Блінкен: США продовжать підтримку для задоволення гуманітарних, безпекових та економічних потреб України

08:41 26.03.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищило 479 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищило 479 млн

07:35 26.03.2022
Передчасне розголошення інформації про допомогу з-за кордону зривало контракти та постачання техніки чи озброєння в Україну

Передчасне розголошення інформації про допомогу з-за кордону зривало контракти та постачання техніки чи озброєння в Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд сформував стратегічні запаси їжі на кілька років в Україні

Єврооблігації України подорожчали на 10,9-16,6% на новинах про переговори в Стамбулі

ЄС, як і G7, відкидає вимогу РФ оплачувати газ у рублях - Єврокомісія

Втрати України від розпочатої Росією війни перевищують $1 трлн – прем'єр

Прем'єр України оцінює падіння ВВП через розпочату Росією війну в 35% і "трохи вище"

ОСТАННЄ

Мінінфраструктури заявило про готовність забезпечити аграріїв усім необхідним для старту весняної посівної кампанії

Уряд сформував стратегічні запаси їжі на кілька років в Україні

Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією

Єврооблігації України подорожчали на 10,9-16,6% на новинах про переговори в Стамбулі

Кількість підприємств, переміщених із зони бойових дій, зросла до 120

Польща забороняє імпорт вугілля з Росії - Bloomberg

"Енергоатом" очікує політичної оцінки дій агресора РФ з боку МАГАТЕ - радник глави компанії

Єврокомісія створила систему для спрямування пожертв від приватних компаній, щоб допомогти українським біженцям та внутрішньо переміщеним особам

"Ашан Україна" закликає українців підтримати працівників мережі в Україні

ЄС, як і G7, відкидає вимогу РФ оплачувати газ у рублях - Єврокомісія

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА