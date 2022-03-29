Економіка

20:06 29.03.2022

Кількість підприємств, переміщених із зони бойових дій, зросла до 120

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Кількість підприємств, переміщених із зони бойових дій, зросла до 120

Кількість переміщених із зони активних бойових дій підприємств за держпрограмою евакуації сягнула 120, з них 48 уже відновили роботу на новому місці, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетьманцев у телеграм-каналі.

Він уточнив, що станом на 29 березня одержано 1186 заявок за програмою евакуації, з яких 400 передано на транспортування.

Як раніше зазначало Мінекономіки, програма переміщення українського виробництва стартувала в середині березня. Міністерство 21 березня повідомило про 898 заявок за нею, 40 переміщених підприємств, з яких 18 відновили роботу на новому місці.

Частина підприємств переміщується "Укрзалізницею". Логістику автотранспортної частини програми забезпечує АТ "Укрпошта", залучаючи також до субпідряду всіх, хто має можливість транспортувати вантажі, пояснювали в Мінекономіки.

Теги: #україна #кількість #переміщені
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