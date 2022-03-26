Економіка

12:12 26.03.2022

Гранична ціна бензину в Україні на кінець березня збільшена на 11 коп./літр, ДП - на 38 коп./літр

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Гранична ціна бензину в Україні на кінець березня збільшена на 11 коп./літр, ДП - на 38 коп./літр

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензину в розмірі 28,98 грн/літр і дизпалива (ДП) - 32,43 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях (АЗС) на кінець березня.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не має перевищувати 33,53 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 37,43 грн/літр.

Порівняно з серединою березня середня ціна на бензин збільшена на 0,11 грн/літр, на ДП – на 0,38 грн/літр.

Як повідомлялося, Україна продовжила карантин до 31 травня 2022 року. На період його дії уряд постановою № 474 від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн/літр, бензину – не більше 5 грн/літр. З кінця лютого 2022 року вони знижені до 5 грн/літр і 4,55 грн/літр, відповідно.

Середня вартість ДП (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених виходячи з даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок і ПДВ), офіційного курсу валют від НБУ, а також витрат $50/тонна на логістику і $150/тонна за доплату до котирувань у північно-західній Європі (NWE).

Збільшення з середини березня 2022 року витрат на логістику та інших доплат пов'язано з переорієнтацією поставок з Білорусі та РФ на західний кордон України (Польща, Румунія, Угорщина).

Водночас із середини березня Верховна Рада обнулила акциз на пальне і знизила ставки ПДВ до 7% з 20%.

Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне паливо" з поліпшеними показниками якості.

Оприлюднення Міністерством середніх цін одного літра ДП і бензину відбувається тричі на місяць.

Теги: #бензин #ціна #дизпаливо
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