Економіка

08:23 25.03.2022

ЗМІ знову повідомляють про можливість банкрутства оператора "Північного потоку-2"

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ЗМІ знову повідомляють про можливість банкрутства оператора "Північного потоку-2"

Одна з компаній-операторів газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG, розташована в Швейцарії, має намір найближчим часом подати заяву про ініціювання процедури банкрутства, повідомила німецька газета Stuttgarter Zeitung.

"Трубопровідна компанія Nord Stream-2 перебуває на межі банкрутства через війну в Україні та санкції, введені Заходом. У найближчі кілька днів (компанія - ІФ) подасть заяву про ініціювання процедури банкрутства до компетентного суду міста Цуг, Швейцарія", - пише газета посиланням на генерального директора Матіаса Варніга.

За даними видання, до згаданої заяви також буде додано прохання про запровадження "тимчасового мораторію" на діяльність.

22 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що доручив Мінекономіки відкликати у регулятора, федерального мережевого агентства вже виданий звіт на газопровід "Північний потік-2", призупинивши таким чином процес його сертифікації.

На початку березня швейцарський телеканал SRF уже повідомляв, що Nord Stream 2 AG може подати заяву про банкрутство. Проте компанія спростувала цю інформацію, заявивши, що лише розірвала контракти з персоналом. Там поки що не прокоментували нову інформацію від німецької газети.

 

 

Теги: #банкрутство #швейцарія #nordstream
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