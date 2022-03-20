У березні "Укрзалізниця" евакуювала 2,77 млн людей та доставыла 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги

З початку березня "Укрзалізниця" евакуювала 2,77 млн людей зі сходу, півночі та півдня України в центральні та західні регіони. Доставлено понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Такі дані навів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в своєму телеграм-каналі.

"Залізні люди вже 25 днів на транспортному фронті б‘ються за Україну. З перших годин війни ми координуємо евакуацію людей, доправлення гуманітарних вантажів, забезпечення регіонів, в яких тривають військові дії, всім необхідним", - сказав він.

Тимошенко зазначив, що всі процеси було максимально оптимізовано, аби в цих складних умовах все рухалось швидше, а люди були в безпеці, наскільки це можливо.