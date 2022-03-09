Економіка

13:26 09.03.2022

МВФ змістив фокус у дискусіях з Україною з реформ на антикризове управління – Георгієва

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МВФ змістив фокус у дискусіях з Україною з реформ на антикризове управління – Георгієва

Міжнародний валютний фонд (МВФ) змістив фокус у дискусіях із владою України з реформ на антикризове управління, повідомила виконавчий директор МВФ Крісталіна Георгієва.

"Ми змінили фокус наших поточних дискусій з українською владою з "реформ" на "антикризове управління", – наводить Фонд її слова, сказані під час FT Climate Capital Conference.

Вона додала, що 9 березня виконавча рада МВФ має розглянути пропозицію затвердити виділення $1,4 млрд на підтримку України, щоб допомогти державі впоратися із шоком, спричиненим війною з Росією.

Персонал МВФ перебуває у щоденному контакті з українською стороною, зазначила Георгієва. "І я можу вам сказати, це так вражає бачити, як вони працюють разом із самовідданістю та професіоналізмом, незважаючи на сирени, які можна почути навіть під час обговорення", – наголосила виконавчий директор МВФ.

За її словами, Фонд також допомагає мобілізувати фінансову підтримку і ресурси.

"МВФ і Світовий банк - це дві установи, яким часто доручається спрямовувати скоординовану допомогу нужденним країнам. Сьогодні нам потрібно допомогти підтримати Україну, щоб вона пережила цей шок, але для України настане момент відновлення. І в цей момент, як сказав мені президент Зеленський, він хоче, щоб Фонд узяв на себе ініціативу, щоб переконатись, що це станеться", – прокоментувала Георгієва.

Говорячи про можливі наслідки санкцій для російської економіки, вона зазначила: "У нас поки що немає точної оцінки того, наскільки може скоротитися російська економіка. Але, безумовно, на горизонті маячить рецесія як імовірний результат для Росії".

Джерело: https://cutt.ly/8AUMWl1

Теги: #мвф #фінансування
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