Економіка

16:09 27.02.2022

Відмова у прийнятті безготівкової оплати сьогодні - це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, – голова НБУ

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Відмова у прийнятті безготівкової оплати сьогодні - це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, – голова НБУ

Національний банк України закликає операторів торговельних мереж та заправних станцій не допускати жодних відмов у прийнятті безготівкової оплати.

"Хотів би звернутись і закликати операторів торгівельних мереж та заправних станцій - від малих до великих - не допускати жодних відмов в прийнятті безготівкової оплати. Своїми необґрунтованими відмовами ви наражаєте всіх, і в першу чергу населення, на додаткову небезпеку, оскільки і користування готівкою, і інкасація, яка нерозривно пов’язана із обігом готівки, в умовах воєнного стану є додатковим і жодним чином не виправданим ризиком", - наголошується в зверненні голови Національного банку України Кирила Шевченка, оприлюдненому на сайті регулятора.

За його словами, банківська система продовжує забезпечувати усі необхідні інфраструктурні й технологічні рішення для використання POS-терміналів для оплати.

"Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності і єдності перед обличчям зла", - наголосив він.

Також повідомивши, що Національний банк налаштований та діє рішуче для збереження фінансової стійкості України та максимальної підтримки діяльності Збройних сил. Відразу після нападу Росії НБУ почав оперативно ухвалювати рішення, що відповідають умовам війни, зокрема для забезпечення населення коштами, проведення безготівкових розрахунків, функціонування валютного ринку, рефінансування банків, депозитарію тощо. Вже виділено 51,5 млрд грн на рефінансування банків. Це є значною підтримкою ліквідності банків для можливості належного виконання ними своїх зобов'язань перед клієнтами.

Державний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, які перебувають під контролем Російської Федерації. Це "Міжнародний резервний банк" (колишній "Сбербанк") та "Промінвестбанк".

"Ми не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-агресора продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", - наголошує голова центробанку.

Крім того, невідкладно було відкрито спецрахунок для збору коштів на потреби української армії, і вже перераховано на озброєння, техніку, медикаменти та інші необхідні речі 450 млн грн. Кошти продовжують активно надходити. Крім того, розуміючи важливість мобілізації ресурсів для фінансування оборони, ми максимально спростили процедури фінмоніторингу під час прийому банками готівки для зарахування на цей рахунок НБУ для української армії, а також на рахунок Збройних сил України.

"Україна продовжує чинити героїчний опір і дає мужню відсіч агресорам, які, напали на нашу країну і вбивають наших людей. Я дякую всім і кожному, хто в ці нелегкі часи діє згуртовано і виважено, мобілізуючи всі сили для захисту нашої держави. Національний банк України постійно контролює ситуацію і надає всю необхідну в цих умовах підтримку банківській системі. Тож фінансовий тил під нашим надійним захистом", - зазначає Шевченко.

Теги: #шевченко #нацбанк #війна
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