Економіка

20:10 25.02.2022

Казначейська служба та Мінфін здійснять перерозподіл коштів на фінансування посилення національної безпеки та оборони

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Казначейська служба та Мінфін здійснять перерозподіл коштів на фінансування посилення національної безпеки та оборони

Державна казначейська служба спільно з Міністерством фінансів Україна здійснять перерозподіл коштів, щоб насамперед фінансувати посилення національної безпеки та оборони, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У зв'язку з воєнним становищем Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснять перерозподіл коштів, щоб насамперед фінансувати посилення національної безпеки та оборони, необхідні першочергові заходи в умовах воєнного стану та платежі", - сказав Шмигаль на брифінгу в п'ятницю в Києві за результатами позачергового засідання уряду.

Уряд також ухвалив рішення здійснити державні внутрішні запозичення обсягом до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій.

Теги: #оборона #мінфін #перерозподіл
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