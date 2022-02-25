Казначейська служба та Мінфін здійснять перерозподіл коштів на фінансування посилення національної безпеки та оборони

Державна казначейська служба спільно з Міністерством фінансів Україна здійснять перерозподіл коштів, щоб насамперед фінансувати посилення національної безпеки та оборони, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У зв'язку з воєнним становищем Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснять перерозподіл коштів, щоб насамперед фінансувати посилення національної безпеки та оборони, необхідні першочергові заходи в умовах воєнного стану та платежі", - сказав Шмигаль на брифінгу в п'ятницю в Києві за результатами позачергового засідання уряду.

Уряд також ухвалив рішення здійснити державні внутрішні запозичення обсягом до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій.