Голова НКРЕКП Тарасюк заявив про те, що йде з посади, залишається членом енергорегулятора

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк написав заяву про звільнення його від обов'язків голови енергорегулятора, але залишається його членом.

Про своє рішення він повідомив на засіданні НКРЕКП у вівторок увечері.

"Це була остання комісія для мене як для голови НКРЕКП. Ось моя заява про звільнення з посади голови. Просто зараз на закритому засіданні ми проведемо голосування й оберемо нового главу регулятора", – сказав Тарасюк.

"Одразу зазначу, що я не робитиму жодних гучних заяв. Зараз це точно нікому не потрібно. Я задоволений, що ми не наробили дурниць на кшталт втягування РНБО в кадрові питання. Їй зараз точно є чим зайнятися, і загалом хочу сказати, що все буде добре. Напевно, й усе", - додав він.

За словами Тарасюка, інформація про нового голову енергорегулятора з'явиться на сайті найближчим часом.

Раніше на ринку прогнозували, що ним стане нещодавно призначений у результаті конкурсу екс-глава держпідприємства "НЕК "Укренерго" Костянтин Ущаповський.