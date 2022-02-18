Імпульс до зростання світової економіки сповільнився через "омікрон"

Світова економіка продовжує відновлюватися, проте темпи зростання уповільнилися, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час онлайн-виступу на зустрічі міністрів фінансів та голів центробанків держав G20.

"Три тижні тому ми знизили прогноз глобального економічного підйому до все ще сильних 4,4%, зокрема через переоцінку перспектив зростання в США та Китаї. Проте вже після цього економічні індикатори зазначають послаблення імпульсу до зростання в 2022 році через появу штаму COVID-19 "омікрон" і проблем у ланцюжках поставок, які є стійкішими, ніж очікувалося раніше", - зазначила вона.

"При цьому показники інфляції у багатьох країнах залишаються високими, фінансові ринки стали більш волатильними, а геополітична напруга різко збільшилася", - сказала Георгієва.

"Міцне міжнародне співробітництво та надзвичайна гнучкість політики необхідні, щоб пройти через усі складнощі в 2022 році", - додала вона.

Згідно з прогнозом МВФ, до кінця 2024 року глобальні економічні втрати в результаті пандемії COVID-19 становитимуть близько $13,8 трлн. У зв'язку з цим необхідно вжити заходів для подальшої боротьби з вірусом, зокрема домогтися того, щоб у всіх країн був рівний доступ до повного набору інструментів, включно з тестами та лікарськими препаратами, зазначила Георгієва.

За її словами, багатьом країнам доведеться зіткнутися з наслідками посилення монетарної політики у світі, і з урахуванням високої невизначеності та серйозних розбіжностей між країнами, макроекономічна політика має бути "чітко відкалібрована" з урахуванням індивідуальних умов кожної держави.

"Ризик потенційних наслідків, особливо для країн, що розвиваються, повинен бути керованим. Ми повинні боротися з інфляцією, не нашкодивши економічному зростанню", - сказала Георгієва.

Вона також відзначила суттєве зростання боргів багатьох держав через витрати, що збільшилися в період пандемії.

"І хоча багато країн стикаються з підвищенням боргу, нам слід надавати пріоритет допомоги країнам, які потребують реструктуризації боргу", - заявила вона.

Реструктуризація боргів бідних країн була однією з тем, що обговорювалися на зустрічі глав фінансових відомств G20 у Джакарті 17-18 лютого.

Переговори про нову структуру боргу були "складними", заявила у п'ятницю міністр фінансів країни Срі Мульяні Індраваті, слова якої наводить агентство Bloomberg.

"Країни з низькими доходами є вразливими після залучення великих запозичень для фінансування програм підтримки економіки в період пандемії, - зазначила Індраваті. - Це має викликати занепокоєння G20".

Загалом учасники зустрічі домовилися вживати обережних заходів для нормалізації грошово-кредитної політики, добре комунікуючи їх, щоб послабити побоювання щодо глобальних наслідків піднесення процентних ставок.

"Зараз найважливіше стабілізувати відновлення економіки і дати поштовх поверненню до нормального стану справ", - заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер за підсумками зустрічі.

"Незважаючи на позитивні сигнали, існують серйозні ризики, які можуть поставити під загрозу відновлення економіки, зокрема геополітичні фактори і особливо ситуація у Східній Європі та навколо України", - сказав він.

Тим часом, глава казначейства Австралії Джош Фрайденберг заявив, що ситуація, що склалася навколо України, викликає "глибокі побоювання", і вирішення конфлікту на користь усіх сторін.