Співвласник "МАУ" Коломойський не проти, щоб держава вибачила борги компанії в обмін на акції

Співвласник авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") бізнесмен Ігор Коломойський не проти того, щоб держава отримала частку в "МАУ" в обмін на борги.

"Ми готові, якщо підтримка держави для "МАУ" буде в цій формі, що вибачить борги в обмін на акції, навіть якщо на якийсь час, а потім "МАУ" має викупити ці акції і повернути гроші державі, це велика допомога", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, державі у "МАУ" належить одна третина боргів.

"Я не знаю, там поточні, багато реструктурованих. Державі там за хотілками мільярд із чимось, а якщо за справедливістю, то мільярд сто, максимум. Тобто, грубо кажучи, від $35 млн до $40 млн. А продали вони 60% свого часу за $60 млн. Тобто вони продавали, грубо кажучи, з розрахунку $100 млн за компанію, а наразі, якщо вони захочуть за $40 млн отримати 100% назад, то самі нарвуться на позови від акціонерів", - розповів про своє бачення ситуації Коломойський.

При цьому, на його думку, держава не готова входити до "МАУ" чи створювати національного перевізника на 100% державного.

"Це великі гроші і краще дороги побудуємо на ці гроші. Навіщо потрібен цей перевізник? Приватних компаній купа, нехай літають собі. Причому, якщо це все, щоб підняти "Антонов", так "Антонов" нічим не допоможе. Будь ласка, ми готові брати "Антонов", замовляти літак - вони ж не готові нічого робити", - наголосив Коломойський.

За його словами, про націоналізацію "МАУ" з ним досі ніхто не говорив.

Раніше голова наглядової ради та співвласник авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Арон Майберг висловився проти націоналізації "МАУ".

"Читав у ЗМІ заяви, що власники авіакомпанії це обговорюють. Зі мною цього ніхто і ніколи не обговорював. Я цього не розумію і вважаю це збоченням. Націоналізація не може дати успіху. Держава стане кращим менеджером, ніж приватний бізнес? Не вірю", - сказав він в інтерв'ю Forbes Україна.