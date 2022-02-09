Інфляція в Україні у січні зросла до 1,3%, у річному вимірі залишилася 10% – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2022 року прискорилося до 1,3% з 0,6% у грудні та 0,8% у листопаді 2021 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Водночас у січні минулого року вона також становила 1,3%, тому у річному вимірі інфляція залишилася на рівні 10%, зазначило відомство.

Базова інфляція за минулий місяць знизилася до 0,1% з 0,4% у грудні та 0,8% у листопаді. З урахуванням 0,3% у січні 2021 року в річному вимірі базова інфляція зменшилася до 7,6% з 7,9% за підсумками минулого року.

За даними Держстату, на споживчому ринку в січні 2022 року порівняно із груднем 2021 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,5%. На 20,5% подорожчали овочі, на 3,9-1% зросли ціни на яйця, фрукти, хліб, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, рис, сало, масло. На 0,8% та 0,5% подешевшали цукор та соняшникова олія відповідно.

Одяг та взуття подешевшали на 5,7%, зокрема взуття – на 6,1%, одяг – на 5,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,7% відбулося переважно через підвищення тарифів на каналізацію на 14,9%, водопостачання – на 12%.

Минулого місяця ціни на транспорт зросли на 1,3%, насамперед за рахунок подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 2,9%, палива та мастил – на 2,6%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 1,1%, що пов'язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 13,6%.

Подорожчання послуг освіти на 1,6% переважно зумовлене зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 23,3%.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.