"Укроборонпром" і французька компанія Thales International SAS підписали угоду про співпрацю - Зеленський

Державний концерн "Укроборонпром" і французька компанія з проектування, створення систем і надання послуг для аеропортів, безпеки, транспорту та бізнес-маркетингу Thales International SAS підписали угоду про співпрацю, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв і віце-президент з питань Євразії Крістоф Лановський підписали угоду про співпрацю "Укроборонпрому" і Thales International SAS, а також спільну заяву щодо реформування оборонно-промислового комплексу України", - заявив Зеленський під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном для ЗМІ у Києві.

Крім того, в рамках офіційної церемонії підписання двосторонніх документів між головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Олександром Камишіним і головою та генеральним директором французької машинобудівної компанії Alstom Анрі Пупар-Лафаржем було підписано меморандум про взаєморозуміння.

Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, тимчасовий виконувач обов'язків голови ДСНС Сергій Крук і президент групи Desautel SAS Жером Десотель підписали спільну заяву про наміри співпраці між ДСНС і акціонерним товариством спрощеного типу Desautel SAS.

"Реалізація спільного проекту з компанією Desautel дасть змогу поставити 370 одиниць пожежної висотної техніки для потреб ДСНС. Цей крок уперед, у свою чергу, сприятиме значному підвищенню пожежно-рятувальних здібностей рятувальників і значно зміцнить матеріально-технічну базу ДСНС", - зазначено в повідомленні.