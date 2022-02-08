Економіка

16:50 08.02.2022

"Укроборонпром" і французька компанія Thales International SAS підписали угоду про співпрацю - Зеленський

1 хв читати
"Укроборонпром" і французька компанія Thales International SAS підписали угоду про співпрацю - Зеленський

Державний концерн "Укроборонпром" і французька компанія з проектування, створення систем і надання послуг для аеропортів, безпеки, транспорту та бізнес-маркетингу Thales International SAS підписали угоду про співпрацю, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв і віце-президент з питань Євразії Крістоф Лановський підписали угоду про співпрацю "Укроборонпрому" і Thales International SAS, а також спільну заяву щодо реформування оборонно-промислового комплексу України", - заявив Зеленський під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном для ЗМІ у Києві.

Крім того, в рамках офіційної церемонії підписання двосторонніх документів між головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Олександром Камишіним і головою та генеральним директором французької машинобудівної компанії Alstom Анрі Пупар-Лафаржем було підписано меморандум про взаєморозуміння.

Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, тимчасовий виконувач обов'язків голови ДСНС Сергій Крук і президент групи Desautel SAS Жером Десотель підписали спільну заяву про наміри співпраці між ДСНС і акціонерним товариством спрощеного типу Desautel SAS.

"Реалізація спільного проекту з компанією Desautel дасть змогу поставити 370 одиниць пожежної висотної техніки для потреб ДСНС. Цей крок уперед, у свою чергу, сприятиме значному підвищенню пожежно-рятувальних здібностей рятувальників і значно зміцнить матеріально-технічну базу ДСНС", - зазначено в повідомленні.

Теги: #укроборонпром #бізнес #франція #авіація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:30 08.02.2022
В Україні розпочалися випробування новітньої модернізації танка Т-64БВ зразка 2022 року

В Україні розпочалися випробування новітньої модернізації танка Т-64БВ зразка 2022 року

16:26 08.02.2022
Зеленський зареєстрував у ВР законопроект про ратифікацію угоди Україна-ЄС про спільний авіаційний простір

Зеленський зареєстрував у ВР законопроект про ратифікацію угоди Україна-ЄС про спільний авіаційний простір

15:38 08.02.2022
Франція і Німеччина продовжать бути посередниками для врегулювання конфлікту на Донбасі - Макрон

Франція і Німеччина продовжать бути посередниками для врегулювання конфлікту на Донбасі - Макрон

15:17 08.02.2022
Зеленський подякував Франції за EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги ЄС Україні

Зеленський подякував Франції за EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги ЄС Україні

14:31 08.02.2022
Деескалація навколо України дасть змогу Європі уникнути великих економічних труднощів - міністр економіки Франції

Деескалація навколо України дасть змогу Європі уникнути великих економічних труднощів - міністр економіки Франції

12:21 08.02.2022
Пєсков спростовує інформацію FT про угоду Путіна та Макрона щодо України

Пєсков спростовує інформацію FT про угоду Путіна та Макрона щодо України

10:42 08.02.2022
У Парижі побачили можливість стабілізації ситуації навколо України після візиту Макрона до Москви

У Парижі побачили можливість стабілізації ситуації навколо України після візиту Макрона до Москви

08:00 07.02.2022
Байден і Макрон обговорили ситуацію навколо України

Байден і Макрон обговорили ситуацію навколо України

16:35 06.02.2022
Макрон має намір виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

Макрон має намір виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

19:23 05.02.2022
Джонсон і Макрон обговорили ситуацію навколо України та домовилися продовжити роботу над санкціями

Джонсон і Макрон обговорили ситуацію навколо України та домовилися продовжити роботу над санкціями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова "Укренерго" підтвердив дати роботи ОЕС України в ізольованому режимі 24-26 лютого – ЗМІ

Зеленський заявляє про переведення в практичну стадію проєктів постачання 130 локомотивів ALSTOM на EUR900 млн та пожежної техніки Desautel на EUR300 млн

Словаччина має намір вивчити можливість збільшення транзиту газу в Україну – глава МЗС Словаччини

Імпорт газу в Україну у січні знизився майже удесятеро

Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України в 2022р до 2,9%

ОСТАННЄ

Голова "Укренерго" підтвердив дати роботи ОЕС України в ізольованому режимі 24-26 лютого – ЗМІ

"Укрзалізниця" і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння

Зеленський заявляє про переведення в практичну стадію проєктів постачання 130 локомотивів ALSTOM на EUR900 млн та пожежної техніки Desautel на EUR300 млн

Яблука з України, що поставляються до Білорусі, дешевшають через неможливість реекспорту до Росії - експерт

Словаччина має намір вивчити можливість збільшення транзиту газу в Україну – глава МЗС Словаччини

Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро – заступник глави Мінцифри

Реалізацію більшості нових проєктів у різних сегментах нерухомості буде поставлено на паузу на тлі зовнішньої загрози

Ціна газу в Європі зростає на скороченні відбору з українського коридору

"Укравтодор" планує відремонтувати автодорогу М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ

"Нафтогаз" перебуває у діалозі з директоратом ЄК щодо конкуренції про зловживання "Газпрому" - Вітренко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА