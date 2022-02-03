Економіка

17:52 03.02.2022

Ryanair може розмістити в Україні до 20 літаків за умови невторгнення РФ і привабливих пропозицій від аеропортів - СЕО

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Ryanair може розмістити в Україні до 20 літаків за умови невторгнення РФ і привабливих пропозицій від аеропортів - СЕО

Ірландський лоукостер Ryanair готовий протягом наступних двох-трьох років розмістити в Україні до 20 літаків і відкрити пару своїх баз за низки умов, повідомляє Reuters із посиланням на СЕО компанії Майкла О'Лірі.

"Ми, як і раніше, підтримуємо Україну. Доки Україна дивиться на захід, існують величезні ... потоки людей, які подорожують в Україну і з України, працюють у Центральній і Східній Європі", - зазначив він.

Глава авіакомпанії розповів, що в січні команда Ryanair здійснила свій третій або четвертий візит в Україну, але українська влада не змогла обговорити нові маршрути та бази, "оскільки вони були дещо абстрактні".

"Якщо Росія не нападе, це країна, в якій ми розраховуємо відкрити пару баз... десь у найближчі два-три роки за умови узгодження витрат", - сказав О'Лірі.

За його словами, якщо пропозиції від українських аеропортів будуть досить хорошими, Ryanair може розгорнути 15-20 літаків у п'яти аеропортах країни.

Раніше Ryanair оголосив про 13 нових маршрутів з України в літньому розкладі 2022 року, в рамках якого авіакомпанія планує літати з України загалом за 90 маршрутами.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року СЕО Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що компанія планує агресивну експансію в Україні, якщо країна приєднається до Угоди Європейського Союзу про відкрите небо. Цю угоду було підписано в жовтні минулого року.

 

Теги: #ryanair #україна #лоукост
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