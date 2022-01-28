Україна та Канада розширять зону вільної торгівлі

Україна та Канада напередодні 30-річчя встановлення дипломатичних відносин готуються до розширення Угоди про вільну торгівлю (CUFTA).

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, на переговорах із міністром зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг уже відбулося обговорення напрямів, які передбачається посилити.

"Глобальні зміни на міжнародних ринках вимагають актуалізації CUFTA. Український та канадський бізнес перш за все зацікавлені у сфері послуг, електронній торгівлі, телекомунікаціях, захисті навколишнього природного середовища", - заявила міністр.

Розширення CUFTA передбачає забезпечення рівних можливостей для міжнародної торгівлі, особливо для підприємств малого та середнього бізнесу.

Свою ефективність CUFTA вже продемонструвало минулого року, коли, за даними Свириденко, обсяг експорту українських товарів до Канади зріс майже вдвічі – з $81,3 до $160,1 млн.

Запланована диверсифікація та розширення торговельної співпраці між Канадою та Україною сприятимуть довготривалому економічному зростанню, впевнена міністр.

Раніше делегація Кабінету Міністрів України та Офісу президента також провела переговори у Франції, під час яких розглядали збільшення участі французького капіталу у багатьох українських проєктах.

Французькі компанії вже є партнерами у реалізації низки інфраструктурних проєктів, зокрема у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", таких як формування парку літаків для національної авіакомпанії України UNA або постачання 130 локомотивів виробництва компанії Alstom. Також планується участь Франції у будівництві концесійних доріг, проєктах в ядерній енергетиці та термомодернізації.