Українській економіці потрібно допомогти пройти через важкі часи - помічниця держсекретаря США

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман наголошує на важливості надання економічної та військової допомоги Україні наразі для проходження складного періоду.

"Президент Зеленський - у складному становищі, тому що він хоче, щоб економіка розвивалася, а всі розмови про військові удари та конфлікт створюють не найкраще середовище для інвестицій. Тому ми маємо допомогти Україні будь-яким чином економічно, щоб вони могли пройти через ці важкі часи. Ми маємо їм допомогти підготуватися у військовому плані будь-яким чином, яким ми можемо, щоб вони знали, що у них є підтримка", - сказала Шерман під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Віктора Пінчука в середу.

Вона наголосила, що РФ має знати: Україна готова обороняти себе та своє майбутнє.

"Я хотіла б звернутися до Росії. Що б ви не зробили, знайте, що це не та Україна, яка була роки тому. Це Україна з дієздатними збройними силами, країна, яка стоятиме за себе. І ви не зможете нічого зробити, щоб українські громадяни не боролися за своє майбутнє. Росія не зможе нічого зробити", - наголосила Шерман.