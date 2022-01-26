Економіка

17:54 26.01.2022

Українській економіці потрібно допомогти пройти через важкі часи - помічниця держсекретаря США

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Українській економіці потрібно допомогти пройти через важкі часи - помічниця держсекретаря США

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман наголошує на важливості надання економічної та військової допомоги Україні наразі для проходження складного періоду.

"Президент Зеленський - у складному становищі, тому що він хоче, щоб економіка розвивалася, а всі розмови про військові удари та конфлікт створюють не найкраще середовище для інвестицій. Тому ми маємо допомогти Україні будь-яким чином економічно, щоб вони могли пройти через ці важкі часи. Ми маємо їм допомогти підготуватися у військовому плані будь-яким чином, яким ми можемо, щоб вони знали, що у них є підтримка", - сказала Шерман під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Віктора Пінчука в середу.

Вона наголосила, що РФ має знати: Україна готова обороняти себе та своє майбутнє.

"Я хотіла б звернутися до Росії. Що б ви не зробили, знайте, що це не та Україна, яка була роки тому. Це Україна з дієздатними збройними силами, країна, яка стоятиме за себе. І ви не зможете нічого зробити, щоб українські громадяни не боролися за своє майбутнє. Росія не зможе нічого зробити", - наголосила Шерман.

Теги: #економіка #шерман #україна
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