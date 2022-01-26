Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну вже підготовлено - Мінфін США

США та їхні європейські союзники вже підготували економічні санкції стосовно Росії на випадок її вторгнення в Україну, заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

"У нас є ретельно розроблений пакет санкцій, які матимуть істотний вплив на російську економіку, але дадуть змогу пом'якшити їхній вплив тут, у Сполучених Штатах", - заявив Адеємо в інтерв'ю телеканалу Bloomberg Television.

За його словами, санкції перебувають "напоготові".

Відповідаючи на запитання про те, чи підтримує він відключення РФ від міжнародної платіжної системи Swift, Адеємо заявив, що "розглядаються всі варіанти".

За словами заступника міністра фінансів США, підготовка санкцій передбачала "десятки телефонних розмов" із європейськими представниками для того, щоб переконатися в тому, що США і Європа займають єдину позицію з питання про заходи щодо Москви.

Адеємо наголосив, що розглянуті заходи будуть "набагато значнішими", ніж заходи, застосовані у 2014 році після приєднання Криму до Росії.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що не виключає персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна в разі російського вторгнення в Україну.

Американські ЗМІ публікують відео, де журналіст запитує Байдена, який прийшов у магазин по покупки, чи допускає він можливість таких санкцій. "Так, це можливо", - відповів президент США.

Також напередодні агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що країни ЄС розходяться в думці щодо того, які дії Росії, крім вторгнення в Україну, мають призвести до санкцій щодо Москви. Більше того, за даними одного джерела, держави сперечаються стосовно того, що може вважатися вторгненням.

У Вашингтоні неодноразово говорили про готовність США і союзників запровадити санкції проти Росії в разі ескалації ситуації навколо України.