Інтерфакс-Україна
Події
05:10 27.05.2025

США розглядають нові санкції проти Росії – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня, причиною такого кроку є його розчарування діями Володимира Путіна, зокрема — масованими обстрілами українських міст, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, наближені до Білого дому.

"Наразі обговорюються різні варіанти тиску на РФ. Йдеться не про нові банківські санкції, а про політичні та економічні важелі, покликані змусити Путіна погодитися щонайменше на 30-денне припинення вогню. Водночас остаточне рішення щодо санкцій ще не ухвалено, і Трамп може змінити свою позицію", - йдеться в повідомленні.

Джерела також зазначають, що Трамп втомився від затяжного мирного процесу й розглядає можливість відмови від нього, якщо нові зусилля не дадуть результату. Це викликає занепокоєння щодо подальшої військової підтримки України з боку США.

Джерело: https://www.wsj.com/politics/policy/trump-weighs-sanctions-against-russia-as-relationship-with-putin-sours-821a1d3b

Теги: #сша #трамп #санції #рф

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