Економіка

18:53 25.01.2022

ВР має намір продовжити термін проведення конкурсів управителів багатоквартирних будинків до 1 березня

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ВР має намір продовжити термін проведення конкурсів управителів багатоквартирних будинків до 1 березня

Верховна Рада має намір продовжити термін оголошення та проведення органами місцевого самоврядування конкурсів щодо призначення управителів багатоквартирних будинків до 1 березня 2022 року.

Відповідний законопроєкт №6103 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про житлово-комунальні послуги" в першому читанні підтримав 261 народний депутат у вівторок.

Як повідомила під час засідання заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцяновська, станом на 1 жовтня 2021 року мешканців майже 48 тис. багатоквартирних будинків не визначились із формою управління будинком.

"Цей законопроєкт встановлює термін, протягом якого орган місцевого самоврядування має обов'язково провести конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків. Адже чинним законодавством цей строк не визначено. Наразі у деяких багатоквартирних будинках співвласники займають інертну позицію: не створено ОСББ, не обрано управителя", – наведено слова Хоцяновської в повідомленні пресслужби Мінрегіону.

Відповідно до законопроєкту, якщо конкурси з призначення управителів не було проведено до 1 травня 2021 року, органи місцевого самоврядування зобов'язані не пізніше за 1 березня 2022 року оголосити та провести їх у будинках, де за два місяці до запланованої дати конкурсу не було створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, не ухвалено рішення про форму управління та не проведено конкурсу на управителя.

 

Теги: #конкурс #рада #нерухомість #мінрегіон
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