Економіка

13:33 24.01.2022

Єврокомісія надасть Україні допомогу в EUR1,2 млрд на тлі зростання напруженості біля її кордонів

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Єврокомісія надасть Україні допомогу в EUR1,2 млрд на тлі зростання напруженості біля її кордонів

Євросоюз надасть чергову фінансову допомогу Україні розміром 1,2 млрд євро, оголосила в понеділок голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги країні, що складається і з екстрених кредитів, і з грантів. По-перше, комісія пропонує новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги розміром EUR1,2 млрд. Цей пакет допоможе Україні зараз задовольнити свої потреби у фінансуванні через конфлікт", - сказала глава ЄК у спеціальній заяві у Брюсселі, яку транслювала телеслужба ЄС.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС і Європейський парламент приймуть цей надзвичайний пакет макрофінансової допомоги якнайскоріше. Потім ми розпочнемо швидку виплату першого траншу розміром EUR600 млн", - продовжила фон дер Ляєн.

Теги: #єврокомісія #україна #фіндопомога
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