Економіка

14:18 20.01.2022

НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних

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НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних

Національний банк України (НБУ), всупереч очікуванням ринку, підвищив облікову ставку на 100 базисних пунктів – до 10% річних із нинішніх 9%, повідомляється на сайті НБУ.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 10% річних. Реалізація значної кількості проінфляційних ризиків потребує посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%",- пояснюється в повідомленні.

Регулятор очікує, що облікова ставка перебуватиме на рівні не нижче нейтрального протягом цього й наступних років.

Згідно з релізом, ключовими ризиками для прогнозу залишаються ескалація Росією військового конфлікту і більш тривалий та істотний, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі.

Крім того, проінфляційними ризиками є ймовірне формування додаткового девальваційного та цінового тиску внаслідок погіршення умов торгівлі або різкого скорочення врожаїв після торішніх рекордів, зростання споживчих цін унаслідок зростання витрат бізнесу на оплату праці через пожвавлення трудової міграції, а також швидка зміна адміністративно регульованих тарифів.

З урахуванням наявних проінфляційних ризиків Національний банк продовжуватиме цикл посилення монетарної політики та готовий діяти в разі подальшої реалізації проінфляційних чинників.

Теги: #облікова_ставка #нбу #нацбанк
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