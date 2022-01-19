Економіка

13:53 19.01.2022

Понад половина опалювального сезону позаду, запаси та резерви достатні - прем'єр України

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Понад половина опалювального сезону позаду, запаси та резерви достатні - прем'єр України

Україна пройшла понад половину опалювального сезону 2021/2022, забезпечивши енергосистему достатніми резервами, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Понад половина опалювального сезону позаду. Енергосистема працює стабільно, незважаючи на песимістичні, а іноді - панічні заяви окремих політиків. Запаси вугілля продовжують зростати й уже перевищили минулорічні запаси на цей час. Маємо достатні запаси потужності і на атомних, і на теплових, і на гідроелектростанціях", – сказав прем'єр під час засідання уряду в середу.

"Це стосується і вугілля, і газу", - наголосив він.

При цьому Шмигаль зазначив, що в умовах енергокризи в Європі, "які підживлює Російська Федерація", уряд уважно моніторить ситуацію і швидко реагує на всі виклики, щоб пройти опалювальний сезон спокійно.

Він звернувся до Міністерства енергетики з проханням продовжувати комунікацію щодо осінньо-зимового періоду та стабільності енергосистеми.

Станом на 18 січня 2021 року в ПСГ України містяться 12,219 млрд куб. м природного газу.

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України станом на ранок 19 січня 2022 року становлять 679,9 тис. тонн.

Теги: #опалювальний_сезон
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