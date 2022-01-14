Економіка

14:55 14.01.2022

Алієв: Азербайджан та Україна мають плани щодо сфери енергетики, і я впевнений, що їх буде втілено

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Алієв: Азербайджан та Україна мають плани щодо сфери енергетики, і я впевнений, що їх буде втілено

Азербайджан та Україна мають плани щодо співпраці у сфері енергетики, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв і висловив упевненість у тому, що їх буде втілено.

"Традиційна сфера нашої співпраці – це сфера енергетики. Ми маємо плани щодо цієї сфери, і я впевнений, що їх буде втілено. Socar, державна компанія Азербайджану, серйозно налаштована на цю співпрацю і має нині масштабну мережу заправних станцій у всій Україні", - сказав Алієв на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю.

Він додав, що співпраця Азербайджану та України стосується також сфери нафтопереробки. "Це та сфера, де ми можемо розгортати активнішу співпрацю", - вважає Алієв.

За його словами, щодо співпраці в інших сферах Азербайджан та Україна не мають розбіжностей у позиціях.

Президент Азербайджану також звернув увагу на те, що, незважаючи на пандемію, країни змогли розширити обсяг двосторонньої торгівлі більш ніж удвічі. "І ми можемо досягти навіть більшого", – вважає він.

Алієв зазначив, що підписані документи та питання, які вони обговорили з президентом України, лише сприятимуть збільшенню товарообігу між державами.

"Водночас, коли йдеться про продовольчу безпеку, яку ми також сьогодні обговорили. Обговорення цього питання дасть змогу Азербайджану покращити свою продовольчу безпеку шляхом створення спільних підприємств у харчовій промисловості. Шляхом таких спільних заходів, інноваційних заходів ми зможемо створити новий вимір у наших відносинах", - наголосив Алієв.

Він додав, що Азербайджан готовий до співпраці з Україною у всіх сферах.

"Хочу повторити, що вся ця співпраця ґрунтується на нашій міцній дружбі. Сьогодні я роблю цей візит на початку нового року і сподіваюся, що він дасть хороші результати і у двосторонньому вимірі, і у ширшому розумінні в нашій співпраці в майбутньому", - сказав президент.

Алієв запросив Зеленського відвідати Баку. Він також зазначив, що 6 лютого Азербайджан та Україна відзначатимуть 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

Теги: #енергетика #алієв #азербайджан
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