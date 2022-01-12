Економіка

10:09 12.01.2022

Кабмін планує на засіданні 12 січня затвердити порядок організації продажу газу приватниками на біржі

2 хв читати
Кабмін планує на засіданні 12 січня затвердити порядок організації продажу газу приватниками на біржі

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу планує затвердити порядок організації біржових торгів з продажу приватниками газу внутрішнього видобутку для задоволення потреб суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість.

Відповідно до проєкту постанови, Міністерство енергетики має затверджувати персональний склад комітету з нагляду за біржовими торгами.

Водночас сам порядок поки що не прикріплено до матеріалів засідання.

Як повідомлялося, Кабмін постановою №1433 від 30 грудня 2021 року зобов'язав приватних газодобувників продавати 20% видобутого газу на УЕБ до 30 квітня 2022 року. Для цього 20% обсягу видобутого приватниками природного газу внесено до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

Крім того, Кабмін постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, встановивши до 30 квітня 2022 року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не вище за 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів.

Торговельну надбавку на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезгаданих суб'єктів господарювання встановлено на рівні не вище ніж 1%.

За оцінкою першого віцепрем'єра – міністра економіки України Юлії Свириденко, приватні газодобувні компанії продадуть у січні на біржі близько 80 млн куб. м газу. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі – виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, перелік яких затвердить Мінекономіки.

Водночас в Асоціації газовидобувних компаній України виступили проти цього рішення КМУ, заявивши, що воно є незаконним і суперечать чинному законодавству, зокрема закону "Про ринок природного газу".

Теги: #порядок_денний #засідання #кабмін
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 10.01.2022
Рябков: Порядок денний засідання Росія-НАТО ще не погоджено

Рябков: Порядок денний засідання Росія-НАТО ще не погоджено

13:11 10.01.2022
НАТО допомагає Україні досягати критеріїв, необхідних для членства, - Столтенберг

НАТО допомагає Україні досягати критеріїв, необхідних для членства, - Столтенберг

07:34 10.01.2022
Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться в понеділок

Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться в понеділок

13:25 06.01.2022
Шмигаль домовився з Боррелем про проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні

Шмигаль домовився з Боррелем про проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні

11:33 05.01.2022
Кабмін встановив плату за доступ до даних Єдиної державної е-системи у сфері будівництва

Кабмін встановив плату за доступ до даних Єдиної державної е-системи у сфері будівництва

11:31 05.01.2022
Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня

Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня

13:44 04.01.2022
Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

15:19 31.12.2021
Україна до травня 2022 року зобов'язала приватних газодобувачів продавати 20% газу на УЕБ

Україна до травня 2022 року зобов'язала приватних газодобувачів продавати 20% газу на УЕБ

15:07 31.12.2021
Кабмін упровадив держрегулювання цін на батон та соняшникову олію

Кабмін упровадив держрегулювання цін на батон та соняшникову олію

19:24 30.12.2021
РНБО може визначити перших олігархів під час засідання у травні 2022 року

РНБО може визначити перших олігархів під час засідання у травні 2022 року

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зростання цін виробників в Україні у 2021 р. прискорилося в 4,3 разу й сягнуло 62,2% - Держстат

Енергосистема України має необхідний ресурс для забезпечення зростання споживання е/е – глава Міненерго

Зростання ВВП у 2021 році на 3,2% не компенсує спаду економіки у 2020 році – голова Ради НБУ

Інфляція в Україні у 2021 році подвоїлася і становить 10% - Держстат

Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Збитки від стихійних лих у 2021 році досягли $280 млрд, з них було застраховано $120 млрд

Світовий банк погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2022 році до 4,1%

Франція виступає за атомну енергію, зокрема з геополітичних причин

ЕКА підписала меморандум із Ексімбанком Туреччини

Встановлено плату за доступ до ЄДЕСБ приватних електронних систем

Зростання цін виробників в Україні у 2021 р. прискорилося в 4,3 разу й сягнуло 62,2% - Держстат

Енергосистема України має необхідний ресурс для забезпечення зростання споживання е/е – глава Міненерго

Зростання ВВП у 2021 році на 3,2% не компенсує спаду економіки у 2020 році – голова Ради НБУ

ДІЯРУ в січні планує інспекційне обстеження ЦСВЯП – голова інспекції

Казахстанський бізнес втратив через заворушення понад $220 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА