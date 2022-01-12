Кабмін планує на засіданні 12 січня затвердити порядок організації продажу газу приватниками на біржі

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу планує затвердити порядок організації біржових торгів з продажу приватниками газу внутрішнього видобутку для задоволення потреб суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість.

Відповідно до проєкту постанови, Міністерство енергетики має затверджувати персональний склад комітету з нагляду за біржовими торгами.

Водночас сам порядок поки що не прикріплено до матеріалів засідання.

Як повідомлялося, Кабмін постановою №1433 від 30 грудня 2021 року зобов'язав приватних газодобувників продавати 20% видобутого газу на УЕБ до 30 квітня 2022 року. Для цього 20% обсягу видобутого приватниками природного газу внесено до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

Крім того, Кабмін постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, встановивши до 30 квітня 2022 року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не вище за 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів.

Торговельну надбавку на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезгаданих суб'єктів господарювання встановлено на рівні не вище ніж 1%.

За оцінкою першого віцепрем'єра – міністра економіки України Юлії Свириденко, приватні газодобувні компанії продадуть у січні на біржі близько 80 млн куб. м газу. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі – виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, перелік яких затвердить Мінекономіки.

Водночас в Асоціації газовидобувних компаній України виступили проти цього рішення КМУ, заявивши, що воно є незаконним і суперечать чинному законодавству, зокрема закону "Про ринок природного газу".