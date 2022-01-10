Економіка

15:37 10.01.2022

Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка" - УЗ

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Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка" - УЗ

Українці за програмою "єПідтримка" на сьогодні придбали понад 326 тис. залізничних квитків у чат-ботах "Укрзалізниці" (Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger) на сайті booking.uz.gov.ua і на партнерських ресурсах та в касах.

Як повідомила прес-служба УЗ у понеділок, загалом за час дії програми пасажири вже витратили на залізничні квитки понад 131 млн грн.

Середній чек однієї транзакції становить 403 грн.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2021 року заявив, що кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе одержати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що кошти буде виплачено на віртуальні платіжні картки через "Дію". На це у 2021 році було передбачено 3 млрд грн із загального фонду бюджету і стільки ж - на наступний рік із можливістю розширення фінансування.

Виплати не оподатковуються і не впливають на надання субсидій. Кошти можна витратити на купівлю книжок, квитків у кіно, театр, на концерт, заняття спортом, а також на подорожі Україною поїздом або літаком.

Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк і Ощадбанк першими приєдналися до програми "єПідтримка" з виплати 1 тис. грн вакцинованим громадянам.

За умовами програми, картки діятимуть чотири місяці від дня отримання коштів.

За даними Міністерства економіки України, на 10 січня з початку запуску програми "єПідтримка" понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн через портал "Дія". Водночас за три тижні дії програми громадянам виплачено майже 6,4 млрд грн, з яких понад 1 млрд грн уже витрачено.

Теги: #єпідтримка #укрзалізниця
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