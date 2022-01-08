Економіка

12:34 08.01.2022

Тарифи на комунальні послуги в Казахстані не будуть підвищуватися до середини літа

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Тарифи на комунальні послуги в Казахстані не будуть підвищуватися до середини літа

Плата за комунальні послуги в Казахстані не зросте до 1 липня 2022 року, повідомило Міністерство національної економіки республіки.

"Тарифи на комунальні послуги не будуть підвищуватися до 1 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні відомства.

В інформації уточнюється, що вводиться мораторій на підвищення тарифів на регульовані комунальні послуги, а саме: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електропостачання

Раніше повідомлялося, що в Казахстані на тлі протестів, що спалахнули на початку січня, буде введено тимчасовий - на 180 днів - мораторій на підвищення тарифів на регульовані комунальні послуги: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

 

Теги: #тарифи #казахстан
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