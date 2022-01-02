Економіка

19:49 02.01.2022

ДМЗ Ярославського зупинив прокатне та металургійне виробництво приблизно на місяць через ремонт обладнання

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ДМЗ Ярославського зупинив прокатне та металургійне виробництво приблизно на місяць через ремонт обладнання

ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ, раніше - "Євраз-ДМЗ"), що входить до DCH Steel групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, з 1 січня поточного року зупинив приблизно на місяць доменне, сталеливарне та прокатне виробництво з метою проведення ремонту обладнання.

"ДМЗ щороку в січні призупиняє метмайданчик для проведення поточних ремонтів в основних цехах. Коксохім працює, там щойно завершили капремонт 4 батареї", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" радник генерального директора з інвестицій DCH Steel Максим Мінюшкін у неділю.

За його словами, зупинка пов'язана лише із плановими ремонтними роботами.

"Плануємо за місяць встигнути провести всі ремонти. Якщо раніше - одразу ж запустимося", - сказав Мінюшкін.

Раніше низка ЗМІ повідомили про зупинення низки цехів ДМК через нібито нерентабельність виробництва продукції.

Як повідомлялося, металургійні цехи ДМЗ відновили роботу після простою у травні-червні 2020 року, до цього сім місяців завод випускав лише продукцію коксохімічного переділу.

ДМЗ спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату та виробів із них. У 2020 році завод скоротив випуск сталі на 66% порівняно з 2019 роком – до 175 тис. тонн, чавуну – на 67,3%, до 160 тис. тонн, прокату на 68,4%, до 140 тис. тонн.

Група DCH 1 березня 2018 року підписала договір про купівлю у Evraz Дніпровського метзаводу.

 

 

Теги: #дмз #ремонт #зупинення
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