Сибіга: Путіна зупинять два фактори, але союзникам потрібен новий підхід для допомоги Україні

Володимир Путін буде змушений припинити війну в Україні, коли зійдуться два фактори, зокрема, ілюзія щодо можливості перемоги та ціни за війну, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"На цьому етапі війни вирішальні дві цілі. По-перше, відмовитися від власних ілюзій. По-друге, позбавити ворога ілюзій. Путін повинен буде зупинити цю війну, коли будуть присутні два фактори: він не матиме ілюзій, що зможе якимось чином врешті-решт перемогти на полі бою; ціна продовження війни для нього та його режиму перевищить ціну її зупинення", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, в сукупності міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити Росію припинити цю війну.

"Нам потрібен перехід від "стільки, скільки потрібно" до "стільки сильний, скільки буде". Сучасна гонитва озброєнь - це не ядерна зброя, а мільйони дешевих безпілотників. Ті, хто зможе швидше збільшити виробництво, забезпечать мир", - зазначив Сибіга.

За його словами, це вимагає швидкого та достатнього фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі. "Ми можемо виробляти до 20 мільйонів безпілотників наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування. Ми ведемо гонку з часом. Як у ресурсах, так і в технологіях. Нам потрібно досягти паритету та переваги, щоб змусити Путіна зупинити війну", - підкреслив міністр.

