У Росії зупинив роботу один з найбільших НПЗ після атаки дрона

Один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії зупинив свою найпотужнішу установку первинної переробки нафти після атаки дронів, повідомляє агентство Reuters.

"Кіришинський нафтопереробний завод, один з найбільших у Росії, зупинив установку перегонки сирої нафти, КДУ-6, свою найпродуктивнішу установку, після атаки дрона та подальшої пожежі 4 жовтня. Очікується, що її відновлення триватиме близько місяця, повідомили в понеділок два галузеві джерела", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, зупинка може призвести до невеликого зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії, яка бореться з дефіцитом бензину через постійні атаки українських дронів на її енергетичну інфраструктуру.

Разом з тим, зазначається, що завод працюватиме на 70% своєї потужності під час технічного обслуговування КБД-6 завдяки залученню інших агрегатів, які перевищать його номінальні потужності.

У 2024 році нафтопереробний завод переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становило 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії.

Як повідомлялося, підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" в місті Кіриші Ленінградської області (РФ) в ніч на 4 жовтня.