Інтерфакс-Україна
Події
21:40 06.10.2025

У Росії зупинив роботу один з найбільших НПЗ після атаки дрона

1 хв читати
У Росії зупинив роботу один з найбільших НПЗ після атаки дрона

Один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії зупинив свою найпотужнішу установку первинної переробки нафти після атаки дронів, повідомляє агентство Reuters.

"Кіришинський нафтопереробний завод, один з найбільших у Росії, зупинив установку перегонки сирої нафти, КДУ-6, свою найпродуктивнішу установку, після атаки дрона та подальшої пожежі 4 жовтня. Очікується, що її відновлення триватиме близько місяця, повідомили в понеділок два галузеві джерела", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, зупинка може призвести до невеликого зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії, яка бореться з дефіцитом бензину через постійні атаки українських дронів на її енергетичну інфраструктуру.

Разом з тим, зазначається, що завод працюватиме на 70% своєї потужності під час технічного обслуговування КБД-6 завдяки залученню інших агрегатів, які перевищать його номінальні потужності.

У 2024 році нафтопереробний завод переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становило 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії.

Як повідомлялося, підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" в місті Кіриші Ленінградської області (РФ) в ніч на 4 жовтня.

 

Теги: #зупинення #рф #нпз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:49 06.10.2025
Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

19:58 06.10.2025
Європарламент у середу обговорить вторгнення російських дронів в повітряний простір ЄС – порядок денний

Європарламент у середу обговорить вторгнення російських дронів в повітряний простір ЄС – порядок денний

15:44 06.10.2025
РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

15:30 06.10.2025
Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

14:08 03.10.2025
Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

13:11 03.10.2025
НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

10:01 01.10.2025
У Ярославлі в РФ горить нафтопереробний завод - ЦПД

У Ярославлі в РФ горить нафтопереробний завод - ЦПД

14:09 26.09.2025
Сили безпілотних систем знову уразили Афіпський НПЗ

Сили безпілотних систем знову уразили Афіпський НПЗ

21:05 14.05.2025
Китай призупиняє дію низки заходів експортного контролю щодо компаній США

Китай призупиняє дію низки заходів експортного контролю щодо компаній США

08:50 10.04.2025
Smart Energy зупинила 3,2 млрд грн інвестицій в українські надра

Smart Energy зупинила 3,2 млрд грн інвестицій в українські надра

ВАЖЛИВЕ

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

ОСТАННЄ

Шмигаль: у найближчі місяці будемо наполегливо працювати над реалізацією стратегії експорту військової продукції

Ворожі удари спровокували пожежу у Харкові, даних щодо постраждалих не надходило

Для Нідерландів поглиблення промислової співпраці з Україною є ключовим пріоритетом - прем’єр

Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану Трампа щодо Сектору Гази

Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Понад 85% цілей на фронті вражаються дронами - Камишін

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Велика Британія підтримає експорт української зброї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА