Глава Мінекономіки анонсувала масштабну реформу щодо держкомпаній у 2022 році

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко анонсувала масштабну реформу публічної власності наступного року, після якої під управлінням міністерств залишиться до 100 держкомпаній.

"У 2022-му ми маємо провести масштабну реформу публічної власності. На рівні міністерств залишиться не більше ніж 100 підприємств. Найбільші з них будуть підпорядковані Кабінету Міністрів", - сказала вона, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Свириденко також підтвердила наміри завершити розпочатий ще у 2017-му "тріаж" держкомпаній.

"Так званий тріаж розділить підприємства на ті, що не працюють, і ті, що працюють. Ті, що працюють, у свою чергу, - на ті, які мають залишитися у державній власності, і на ті, які можуть бути продані", - пояснила глава міністерства.

Ті, що не працюють, підуть на ліквідацію чи приватизацію залежно від того, в якому вони стані, уточнила перший віце-прем'єр-міністр.

"Підприємства, які працюють і мають залишитися у державній власності, ми об'єднаємо з метою їх укрупнення й у такий спосіб закінчимо цю важливу реформу", – додала вона.