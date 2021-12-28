Економіка

12:05 28.12.2021

Глава Мінекономіки анонсувала масштабну реформу щодо держкомпаній у 2022 році

1 хв читати
Глава Мінекономіки анонсувала масштабну реформу щодо держкомпаній у 2022 році

 Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко анонсувала масштабну реформу публічної власності наступного року, після якої під управлінням міністерств залишиться до 100 держкомпаній.

"У 2022-му ми маємо провести масштабну реформу публічної власності. На рівні міністерств залишиться не більше ніж 100 підприємств. Найбільші з них будуть підпорядковані Кабінету Міністрів", - сказала вона, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Свириденко також підтвердила наміри завершити розпочатий ще у 2017-му "тріаж" держкомпаній.

"Так званий тріаж розділить підприємства на ті, що не працюють, і ті, що працюють. Ті, що працюють, у свою чергу, - на ті, які мають залишитися у державній власності, і на ті, які можуть бути продані", - пояснила глава міністерства.

Ті, що не працюють, підуть на ліквідацію чи приватизацію залежно від того, в якому вони стані, уточнила перший віце-прем'єр-міністр.

"Підприємства, які працюють і мають залишитися у державній власності, ми об'єднаємо з метою їх укрупнення й у такий спосіб закінчимо цю важливу реформу", – додала вона.

Теги: #свириденко #мінекономіки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:01 28.12.2021
Перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки: Уточнений прогноз ВВП більш стриманий і становить 3,6%

Перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки: Уточнений прогноз ВВП більш стриманий і становить 3,6%

13:05 28.12.2021
Мінекономіки поточного тижня очікує перших заявок щодо підтримки інвестнянь - Свириденко

Мінекономіки поточного тижня очікує перших заявок щодо підтримки інвестнянь - Свириденко

10:00 28.12.2021
Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2022 році 3,6% - перший віце-прем'єр

Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2022 році 3,6% - перший віце-прем'єр

11:37 30.11.2021
Мінекономіки України: Рівень тіньової економіки за I півріччя 2021 р. залишився незмінним - 31% ВВП

Мінекономіки України: Рівень тіньової економіки за I півріччя 2021 р. залишився незмінним - 31% ВВП

13:55 04.11.2021
Рада призначила Юлію Свириденко першим віце-прем'єром – міністром економіки

Рада призначила Юлію Свириденко першим віце-прем'єром – міністром економіки

11:19 02.11.2021
Глава Мінекономіки Любченко подав у відставку

Глава Мінекономіки Любченко подав у відставку

17:42 12.10.2021
Мінекономіки уповноважене захищати державу в судах щодо приватизації "Мотор Січ"

Мінекономіки уповноважене захищати державу в судах щодо приватизації "Мотор Січ"

11:45 12.10.2021
Середня ціна імпорту газу в Україну у вересні збільшилася на 26,9%, до $543,1

Середня ціна імпорту газу в Україну у вересні збільшилася на 26,9%, до $543,1

13:49 17.09.2021
Заступник керівника Офісу президента Свириденко: Цього року ми прогнозуємо зростання ВВП на рівні 3,8%

Заступник керівника Офісу президента Свириденко: Цього року ми прогнозуємо зростання ВВП на рівні 3,8%

13:32 17.09.2021
До UkraineInvest надійшло 26 заявок на отримання держпідтримки за "законом про інвестнянь" на загальну суму $1,7 млрд - заступник голови ОП

До UkraineInvest надійшло 26 заявок на отримання держпідтримки за "законом про інвестнянь" на загальну суму $1,7 млрд - заступник голови ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2022 році 3,6% - перший віце-прем'єр

Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці" та продовжив контракт із його головою

Офіс президента шукає компромісні рішення з газовидобувними компаніями для зупинення аномального зростання ціни газу

Уряд України найближчим часом запропонує механізми підтримки виробників соціальних продуктів у зв'язку з ціною на газ

Вітер повернувся до Європи і збив ціну газу на 40% від максимумів початку тижня – наразі $1300/тис. куб. м

ОСТАННЄ

Збитки від 10 найбільших природних катастроф у 2021 році сягнули $170 млрд - експерти

Підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво у 2021 році - Гусєв

ДП "Антонов" продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р для проведення сертифікаційних випробувань

Виробники молока просять президента України зафіксувати тариф на газ у розмірі 32 тис. грн/1 тис. куб. м

Збитки від десяти найбільш серйозних природних катастроф 2021 року перевищили $170 млрд

Люксові німецькі автомобілі подорожчали до рекордів, компенсувавши зниження продажів

Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці" та продовжив контракт із його головою

Кабмін дозволив бюджетникам зробити стовідсоткову передоплату за природний газ за грудень

"Енергоатом" може надати ДП "Укрвугілля" безвідсоткову поворотну фіндопомогу у розмірі 600 млн грн на 1 рік

БЕБ перевіряє доцільність закриття відділень одного з держбанків

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА