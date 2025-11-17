Інтерфакс-Україна
Економіка
15:47 17.11.2025

ЄС розглядає можливість виділення Україні гранту в розмірі EUR90 млрд, якщо план щодо використання активів РФ провалиться

Європейський Союз запропонував профінансувати Україну або грантом у розмірі EUR90 млрд ($104 млрд), або забезпеченою боргом ЄС позикою, якщо країни не зможуть схвалити бажаний план використання заморожених активів РФ, пише Bloomberg у понеділок.

У листі до лідерів ЄС від президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, з яким ознайомилося видання, виконавчий орган блоку пропонує три варіанти стабілізації фінансів України: держави-члени повинні профінансувати щонайменше EUR90 млрд грантів на 2026-2027 роки; взяти на себе спільний борг ЄС для видачі позики; або використовувати іммобілізовані російські кошти для підтримки позики.

Лист з'явився на тлі того, що Бельгія продовжує відкладати план щодо російських активів, що є бажаним підходом ЄС. Вплив грантів становитиме від 0,16% до 0,27% ВВП держав-членів, йдеться в документі. Тим часом будь-яка позика ЄС вимагатиме від держав-членів "надання юридично обов'язкових, безумовних, безвідкличних гарантій на вимогу".

Метою ЄС залишається запропонувати Києву позику, використовуючи майже EUR200 млрд заморожених активів РФ, що зберігаються кліринговою палатою Euroclear. Згідно з цим варіантом, Euroclear отримає борговий контракт, який гарантуватиме, що будь-які претензії, висунуті з боку РФ в майбутньому, будуть покриті ЄС та потенційними державами-членами. Україна повинна буде повернути позики лише в тому випадку, якщо РФ погодиться відшкодувати шкоду, яку вона завдала країні.

Цей план наразі блокується Бельгією, де базується Euroclear, оскільки Брюссель вимагає більш надійних гарантій через побоювання, що вона може бути зобов'язана повернути кошти. Переговори минулого тижня між фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером не призвели до прориву, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Україні знадобиться підтримка вже на початку наступного року. Згідно з документом, країні потрібно щонайменше EUR51,6 млрд лише на військові потреби у 2026 році.

У документі додається, що фінансовий тиск, ймовірно, буде особливо складним у 2026 та 2027 роках, а річні потреби України можуть перевищити EUR70 млрд та EUR64 млрд відповідно.

Раніше "Європейська правда", яка також отримала копію листа фон дер Ляєн до лідерів держав ЄС, повідомила, що Європейська комісія, плануючи фінансову допомогу Україні на 2026 та 2027 роки наразі передбачає, що війна РФ проти України має завершитися наприкінці 2026 року.

"Масштаб дефіциту фінансування України є значним. Згідно з попередніми прогнозами Міжнародного валютного фонду – за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами – Україна все одно зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування", – написала очільниця Єврокомісії.

Вона визначила чотири ключових параметри надання Україні фінансової допомоги: фінансування має бути швидко доступним, при цьому перші виплати мають відбутися на початку другого кварталу 2026 року; будь-який новий фінансовий пакет повинен гарантувати, що це не створить додаткового фіскального навантаження для України; фінансування повинно бути достатньо гнучким, щоб враховувати значні невизначеності щодо точних потреб України у фінансуванні 2026-27; має бути забезпечений справедливий розподіл "тягаря" з фінансування України з міжнародними партнерами ЄС.

За оцінками Єврокомісії, Україна у 2026 році потребуватиме зовнішнього фінансування у розмірі понад EUR71 млрд, з яких більш ніж EUR51 млрд піде на військові потреби. У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів РФ для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.

